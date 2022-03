Hirschberg. (RNZ) "Neue Einwohner = höhere Einkommensteuer = Mehr Einnahmen für die Gemeinde? Ein Trugschluss", so ist die neuste Pressemitteilung des Bürgerbegehrens Hirschberg überschrieben. Die Äußerungen der Befürworter eines Neubaugebiets in den Haushaltsreden würden "leider erkennen" lassen, dass die Prinzipien der kommunalen Finanzierung und des damit verbundenen Finanzausgleichs immer noch nicht von allen Gemeinderäten verstanden worden seien, moniert die Bürgerinitiative. Ansonsten würden keine derartigen Aussagen wie "Hier geht es um die nachhaltige Steigerung der Einkommensteuer" (CDU) in den Raum gestellt werden, ist sie überzeugt.

Wenn sowohl um Einwohner mit niedrigem Einkommen geworben wird – denn es soll ja auch an Anteil an sozialem Wohnungsbau im Neubaugebiet entstehen – als auch um Familien, so stelle sich die Frage, wie das alles zusammen passen solle. Kinder würden meist keine, sozial schwache Familien wenig Einkommensteuer zahlen. Aber sie erhöhten die Kosten beispielsweise für Kindergärten und Schulen. "Ganz zu schweigen, wie bei Grundstückspreisen von bis zu 1000 Euro pro Quadratmeter, sozialer Wohnungsbau möglich sein soll, ohne massive Förderung", so die BI.

"Nicht dass wir die Forderung nach preisgünstigem Wohnen nicht unterstützen, aber man muss sich im Klaren sein, wenn man ökonomisch argumentiert, dass dies kontraproduktiv ist, wenn man nicht sagt, wie das finanziert werden soll." Ferner sei seit der Diskussion um die Erweiterung des Gewerbegebiets bekannt, dass eine Erhöhung der Steuerkraftsumme – und damit auch eine Erhöhung der Einkommensteuer – zu einer analogen Senkung der Schlüsselzuweisung, also einer Subvention des Landes an die Kommunen, führe. Darauf habe Kämmerin Claudia Keil im Rahmen der Vorstellung des Haushaltsplans 2022 explizit hingewiesen. "Es verbleiben de facto weniger Einnahmen als gedacht bei der Gemeinde", betont das Bürgerbegehren Hirschberg.

Aber es würden sich die Kosten in einem Neubaugebiet erhöhen, denn Straßen, Kanalisation und Laternen müssen erhalten und erneuert werden. Dafür bedürfe es auch Rückstellungen für die Zukunft, die bis dato für alle bisherigen Neubaugebiete schon fehlen würden. "Es ist also keine nachhaltige Steigerung von Einnahmen erkennbar, sondern eine Steigerung von Kosten und Belastungen künftiger Generationen im Haushalt", schlussfolgert die BI. "Dabei reden wir noch nicht einmal von zusätzlichen Kosten in der Verwaltung, denn neue Bürger bedeuten mehr Personal oder Überstunden im Rathaus."

Insofern könne dem Bürgermeister nur zugestimmt werden, dass eine Wirtschaftlichkeits- und Bedarfsanalyse, bei der der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung der Bestand an Leerstand gegenübergestellt wird, durchgeführt werden sollte, bevor überhaupt weiter an ein Neubaugebiet gedacht werde, "das weiter wertvollen Ackerboden versiegelt und damit die Natur zerstört", so das Bürgerbegehren.