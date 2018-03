Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Das hat es lange nicht mehr gegeben: Nach 55 Minuten war der öffentliche Teil der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend beendet. "Was machen Sie jetzt mit Ihrer Freizeit?", erkundigte sich Bürgermeister Simon Michler bei der Verabschiedung der Presseleute mit einem Augenzwinkern. Der Gemeinderat selbst musste bleiben. Unter anderem galt es noch den umfangreichen Fragenkatalog der SPD-Fraktion zum möglichen Erwerb des Kindergarten-Provisoriums "Neckar-Krotten" abzuarbeiten.

Einen großen Teil der Sitzung nahmen ohnehin Bausachen ein. Erwartungsgemäß verhängte der Gemeinderat auf Empfehlung des Technischen Ausschusses (TA) über den seit 1969 geltenden Bebauungsplan "Fichtenstraße" eine Veränderungssperre und beschloss eine Neuaufstellung im beschleunigten Verfahren.

Ziel ist es, wie das Bauamt formuliert, "eine städtebauliche Ordnung durchzuführen, die auf den Flurstücken 1354 und 1355 eine harmonische Verbindung zwischen der bestehenden Wohnbebauung in der Fichtenstraße und dem neu bebauten, ehemaligen Gärtnereigelände, ermöglicht".

Ein Bauträger plant auf beiden Grundstücken die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit elf Wohneinheiten, rund zwölf Metern Höhe und 30 Metern Länge. Bis auf vier beantragte Befreiungen bewegt sich das Vorhaben im Rahmen des Möglichen, reizt das Gelände jedoch auch vollständig aus.

Gegen das Bauvorhaben gibt es massive Proteste und Einsprüche von Anwohnern, vor allem vom Obstbetrieb Hauck als direktem Angrenzer: "Es waren 30 Anwohner beim Vor-Ort-Termin dabei, und wir haben ausführlich diskutiert", sagte Michler, dessen Formulierung, das Vorhaben sei ein "Koloss", von den Fraktionen in der Sitzung immer wieder aufgegriffen wurde. Man habe inzwischen mit dem Bauträger gesprochen, so Michler. Der sei nicht "begeistert" von der Veränderungssperre und habe einen neuen Plan vorgelegt, der im Endeffekt den Verzicht auf eine Wohnung vorsieht. "Meinem Gefühl nach ist das für den TA nicht ausreichend", sagte der Bürgermeister weiter.

"Wir wollen erreichen, dass hier zwingend zwei Baukörper entstehen", betonte Stephan Kraus-Vierling von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL). Und er erinnerte daran, wie schwierig es gewesen sei, das ehemalige Gärtnereigelände nach dem Verkauf in vielen Sitzungen auf ein "vertretbares Maß" an Bebauung zu bringen. "An sich ist es ja eine positive Sache, Wohnraum zu schaffen", sagte Lukas Schöfer (CDU), "Dieser Punkt kommt in der Debatte vielleicht zu kurz. Aber die städtebauliche Harmonie ist hier nicht so gut. Das Ganze muss sich in die Umgebung einfügen."

"Es ist sinnvoll, hier die Bremse reinzumachen", fand Michael Bangert von der SPD. Man merke, dass die Bebauungspläne in der Kommune in die Jahre gekommen seien. "Damals war es wohl nicht vorstellbar, dass Wohnraum einmal so knapp wird, dass man auf ein solches Gelände so einen Koloss reinstellen könnte." Seine Fraktion sei für behutsame Nachverdichtung, so Bangert, denn sie bringe vor Ort auch immer eine höhere Belastung mit sich. "Hier wäre es zu viel an Nachverdichtung", nickte Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste (OGL), der zugleich die Bürgerbeteiligung in der Sache "toll" fand.

Es ist nicht der erste Bebauungsplan aus früheren Jahren, über den eine Veränderungssperre verhängt wurde. Wenn alle Pläne überarbeitet werden sollen, müsste das Personal aufgestockt werden, hatte bereits im Februar der stellvertretende Bauamtsleiter Dominik Eberle auf Anfrage von Dietrich Herold (UBL) gesagt.

In der nächsten TA-Sitzung wird sich das Gremium zunächst mit den geänderten Plänen des Bauträgers befassen und diese vermutlich verwerfen. Erst dann soll ein eigener Planer beauftragt werden, um eigene Vorstellungen in neuen Entwürfen zu verwirklichen.