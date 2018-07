Ladenburg. (skb) Für zwei Bauherren im Altstadt-Bereich kann es nun endlich losgehen - der Technische Ausschuss erteilte in der jüngsten Sitzung für beide Vorhaben grünes Licht. Das gilt zum einen für den Teilabriss und Neubau eines Altstadthauses in der Feuerleitergasse, an dem laut Stadtbildpfleger Egon Lackner "nichts mehr zu retten" sei. Einigen der beantragten Befreiungen hatte die Verwaltung nicht stattgegeben, was unter anderem den Balkon, die Anzahl der Gauben und vor allem die ursprünglich angestrebte Holzverschalung betrifft: "Das Haus muss verputzt werden", sagte Lackner.

Bürgermeister Stefan Schmutz zeigte sich "froh, dass sich jemand an dieses komplexe Bauvorhaben heranwagt". Dem das Gremium ebenso einstimmig zustimmte wie jenem Bauantrag für Sanierung und Umbau eines Wohnhauses in der Eintrachtgasse, der laut Schmutz in der Vergangenheit schon mehrfach behandelt wurde: "Da ging es hoch her."

Nun habe man aber in sämtlichen strittigen Fragen Einvernehmen erzielen können; Verwaltung, Bauherren und Stadtbildpfleger hatten sich erfolgreich an den runden Tisch gesetzt, über dessen Verlauf und Ergebnisse sich Lackner ausgesprochen positiv äußerte.

Zu einem längeren Vortrag hob er allerdings an, als die Sanierung des derzeit höchst marode wirkenden Anwesens Mühlgasse 21 auf den Tisch kam, das die Stadtverwaltung günstig erworben hatte. "Viel liegt im Argen", sagte Bürgermeister Schmutz: "Wir gehen daran, die Mängel schrittweise zu beseitigen."

So wurden zunächst Elektro-, Sanitär- und Heizungsinstallationsarbeiten an die jeweils günstigsten Anbieter zu einem Gesamtpreis von rund 102.000 Euro vergeben. "Kein Pappenstiel", wie Stadtrat Karl-Martin Hoffmann (CDU) befand. Letztendlich wird mehr als das Doppelte investiert werden müssen, wie der städtische Gebäude-Manager Götz Speyerer ausführte.

Das Haus, in dem künftig 15 bis 17 Menschen leben werden, sowohl Einzelpersonen als auch kleinere Familien, soll noch in diesem Jahr bezugsfertig werden. Lackner mahnte, unbedingt die Architektur im Blick zu behalten.

Das im sogenannten Weinbrenner-Stil erbaute Gebäude, das sich an der Nahtstelle zwischen früh- und hochmittelalterlicher Stadt befinde, habe einst unter Denkmalschutz gestanden, steht inzwischen aber nicht mehr auf der Denkmalliste. "Jetzt ist also niemand mehr da, der sich drum kümmert", erklärte Lackner und appellierte, bei sämtlichen Maßnahmen Sorge dafür zu tragen, dass die äußere Gestaltung gewahrt bleibe.

"Wir haben die Fassade auf der To-do-Liste", bestätigte Schmutz; aktuell gehe es aber vorrangig um Arbeiten im Innenbereich des Hauses.