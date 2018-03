Ladenburg. (stu) Wieder einmal hat die Großbaustelle "Martinsgärten" gegenüber des Einkaufszentrums in der Wallstadter Straße in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwochabend Diskussionen ausgelöst. Da die Erdaushubarbeiten nun erst richtig beginnen, wird der Lastwagenverkehr wohl noch zunehmen. Die Baufirma legte nun einen Plan vor, wie die Baustelle an- und abgefahren werden soll.

Demnach sollen die Kippfahrzeuge gegenüber des Einkaufszentrums in die Baustelle einfahren. Die Ausfahrt der beladenen Laster erfolgt dann über die Schwarzkreuzstraße. "Wir sind mit der Wegeführung nicht glücklich, aber es gibt keine bessere Lösung", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz. Ihm macht der Einfahrtsbereich Schwarzkreuzstraße in die Wallstadter Straße Sorgen, denn bereits jetzt sei dies ein Gefahrenherd und Unfallschwerpunkt.

Eine Ampelregelung während der Bauphase könnte dort für mehr Sicherheit sorgen, schlugen gleich mehrere Ausschuss-Mitglieder vor. Das habe aber die Freiwillige Feuerwehr abgelehnt, teilte Stadtbaumeister André Rehmsmeier mit. Denn dadurch könnte sich die Anfahrtszeit der Feuerwehrmänner im Einsatzfall verlängern. "Und über die Ampelregelung entscheidet tatsächlich die Feuerwehr?", wunderte sich Steffen Salinger (SPD).

Auch die Besucher des städtischen Friedhofes beschweren sich immer wieder, weil die Friedhofsparkplätze von den an den Martinsgärten arbeitenden Baufirmen belegt werden. Offiziell dürfen die Mitarbeiter nur drei Parkplätze belegen."Das wird richtig chaotisch, wenn alle Gewerke dort im Einsatz sind", sagte Salinger. Er bat daher die Verwaltung zu prüfen, ob die dortige Brachwiese nicht zu einem temporären Parkplatz umgebaut werden könne. Die Kosten hierfür müsse die Baufirma tragen, sagte Salinger.

Auch die verschmutzten Fahrbahnen bleiben einen Thema. Uwe Wagenfeld (CDU) forderte erneut stärke Kontrollen. Schließlich hat sich der Investor verpflichtet, dass die Straßen regelmäßig von der von den Lastwagen herunterfallenden Erde gereinigt werde. Bürgermeister Schmutz sagte zu, die Einhaltung der Vorgaben zu kontrollieren.