Was passiert, wenn in Ladenburg wieder mal die Bagger anrücken ... Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. "Die Baumaßnahme Hauptstraße muss gut vorbereitet werden, denn sie zieht sich über drei Monate hin", so Bürgermeister Stefan Schmutz. Er war gemeinsam mit seiner Tiefbauverantwortlichen Nicole Ernst-Karch und dem leitenden Ingenieur Rudolf Lüke vom IFU Ingenieurbüro Neckarhausen zu einer Bürgerinformationsveranstaltung gekommen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Sanierung ohne größere Diskussionen beendet werden kann. Am 12. März soll es losgehen. Denn es wird Zeit, dass das Teilstück der Hauptstraße zwischen dem ehemaligen Wäschegeschäft Gottschalk und dem Hotel Krone erneuert wird.

Risiken für Fahrradfahrer

Die Schäden auf diesem Teilstück der Hauptstraße sind unübersehbar. Fahrradfahrer müssen aufpassen, nicht in die Löcher zu fahren und zu stürzen. Daher hat der Gemeinderat rund 450.000 Euro bereitgestellt, um das rund 65 Meter lange Teilstück erneuern zu können.

Das indische Sandsteinpflaster ist derzeit auf dem Seeweg nach Deutschland, Ankunftshafen ist Hamburg. Die Planungen und Vorbereitungen sind gemacht, sodass die Verantwortlichen mit der pünktlichen Fertigstellung am 20. Juni rechnen. Vielleicht werde es sogar etwas früher, gab sich Architekt Lüke optimistisch.

Die Erneuerung des Pflasters könnte sich aber auch verzögern. Bauarbeiten sind in Ladenburg bekanntlich immer mit einem zeitlichen Risiko verbunden: Sollte die Grabungsbehörde auf antike Funde stoßen, wird das Zeitfenster wohl nicht zu halten sein.

Die Arbeiter beginnen jedenfalls an der Einmündung Neugasse und schaffen sich dann in Richtung Rathaus vor. Der Zugang zu Geschäften und Gaststätten bleibt gewährleistet, auch wenn Behelfsbrücken hermüssen. Da die beauftragte Baufirma Schnell bereits hinreichend "Ladenburg-Erfahrung" hat, sollte das reibungslos vonstatten gehen. "In der Kirchenstraße und im vorderen Bereich der Hauptstraße hat ja auch alles geklappt", so die Verantwortlichen vor nur acht Interessierten.

Schon in den nächsten Tagen werden die Anwohner Besuch von einem Sachverständigen erhalten, der den aktuellen Zustand der Häuser festhält. Wenn Erschütterungen Schäden verursachen sollten, werden die Kosten übernommen. "Wir bemühen uns, dass die Erschütterungen die beim Ausheben der Gräben entstehen, gering sein werden. Bilder, die locker an der Wand hängen oder wertvolle Blumenvasen, die auf einem Schrank stehen, sollte man aber sicherheitshalber abhängen oder wegstellen", sagte Ernst-Karch.

Mit der Baumaßnahme würden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen: So ist auch eine Sanierung der Versorgungskanäle ist erforderlich. Die Gasanschlüsse werden zum Teil erneuert. Für Neukunden besteht die Möglichkeit, die Gasversorgung herzustellen. Die Kosten für die Wanddurchführung in Höhe von 400 Euro müssen die Eigentümer allerdings selbst tragen.

Auch die Trinkwasserhauptleitung wird parallel zur alten Leitung neuverlegt und in Betrieb genommen. Es kann daher zu kleinen Beeinträchtigungen bei der Trinkwasserversorgung kommen. Auch Leerrohre für die Breitbandversorgung werden bei der Baumaßnahme eingebracht. Das Thema "schnelleres Internet" genießt bei Bürgermeister Schmutz einen hohen Stellenwert.

Die Tiefbauverantwortliche im Rathaus gab den Anwohnern auch den Tipp, offene Fallrohre, die der Gesetzgeber inzwischen verboten hat, im Zuge der Baumaßnahme an den Abwasserkanal anschließen zu lassen. De Baustellenlogistik ist die größte Herausforderung. Die Hauptstraße muss für den Verkehr gesperrt werden. Umleitungen führen über die Neugasse und die Kirchenstraße. Einbahnstraßenregelungen sind erforderlich. Auch ein Einfahrtsverbot für Lkw muss umgesetzt werden. Für die Bewohner ist es wichtig, die Parkverbote im Umfeld der Baustelle zu beachten. Sie werden gebeten, Anlieferungen von Heizöl oder Möbeln mit den Bauverantwortlichen abzustimmen. Nikole Ernst-Karch (0162/2537102 und Rudolf Lüke (0621/483070) sind die Kontaktpersonen.

"Die Bauarbeiten werden nicht ohne Beeinträchtigungen und Lärm möglich sein. Dafür bitten wir jetzt schon um Verständnis. Für Fußgänger und Anwohner wird die Baustelle gesichert, sodass sie jederzeit an Ort und Stelle gelangen", sagte Ernst-Karch zum Abschluss. Nachfragen gab es nur wenige.

Info: Die geplante Bauabwicklung auf der Hauptstraße ist auf der Internetseite der Stadt Ladenburg eingestellt unter www.ladenburg.de.