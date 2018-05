Weinheim. (web) Die Bauarbeiten an der Hauptschlagader der Weinheimer Wasserversorgung waren pünktlich beendet: "Der erste Teilabschnitt der neuen Redundanzleitung in der Nähe des Hemsbacher Wasserwerks ist seit dem späten Samstagnachmittag um 16.30 Uhr angeschlossen", so Weinheim-Sprecher Roland Kern am Sonntag auf RNZ-Anfrage. Die Stadtwerke Weinheim hatten die Bevölkerungen von Weinheim und Gorxheimertal Ende vergangener Woche kurzfristig dazu aufgerufen, am Samstag Wasser zu sparen. Freilich nur in gesundheitlich unbedenklichen Mengen.

Die Versorgung erfolgte vom frühen Samstagmorgen bis zum Ende der Bauarbeiten aus Hochbehältern. Diese Ersatzbehältnisse für Trinkwasser sind quer über das Versorgungsgebiet der Stadtwerke verteilt. Unter normalen Umständen reicht der Vorrat für weit mehr als einen Tag. Doch warum kam der Aufruf so kurzfristig? Im Grunde sei das Ganze ein sicherer und interner Vorgang, von dem die Kunden nichts mitbekämen, hieß es. So habe man länger überlegt, ob man überhaupt an die Öffentlichkeit gehen soll. Da es zum Samstag jedoch sommerlich warm geworden war, habe man den Aufruf letztlich freigegeben, um übertriebenem oder gar missbräuchlichem Wasserverbrauch vorzubeugen.

Einrichtungen und Betriebe mit hohem Wasserverbrauch waren deutlich früher eingeweiht worden.