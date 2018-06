Hirschberg. (ze) Anscheinend gar nicht so teuer wie zeitweise befürchtet wird der Ausbau des Bahnhofs Heddesheim/Hirschberg zum barrierefreien S-Bahnhof für die Gemeinde Hirschberg. Das zeigte sich bei der Gemeinderatssitzung an diesem Dienstag. Insgesamt 446.000 Euro beträgt der Anteil der Gemeinde Hirschberg am Umbau nach den derzeitigen Kostenberechnungen.

Dies ist zwar circa 50.000 Euro mehr als man im Jahr 2011 angenommen hatte, aber es hätten noch wesentlich höhere Kosten auf die Gemeinde zukommen können. So war es lange Zeit unsicher, ob der zweite Aufzug an dem Bahnhof, wie jetzt geschehen, bezuschusst werden würde.

Außerdem waren die Planungskosten gegenüber den ersten Berechnungen stark angestiegen. Doch durch die Zusage des Landes einen Großteil dieser Kosten zu übernehmen, hielten sich die Aufwendungen der Gemeinde einigermaßen in Grenzen.

Letztendlich befürwortete der Gemeinderat die Kostenübernahme für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs bis zu einer Höhe von 450.000 Euro einstimmig.