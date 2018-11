Weinheim. (fjm) Die Nacht auf Freitag wurde lang für die Feuerwehr Weinheim: Zwischen 22 und 6 Uhr wurden die Einsatzkräfte gleich drei Mal zur Kreisgeschäftsstelle der Awo in die Burggasse alarmiert. Der Grund waren laut Feuerwehr-Sprecher Ralf Mittelbach in allen Fällen "Kleinlebewesen": "Es waren wohl Motten im Raum, die den Feueralarm ausgelöst haben."

Es komme immer wieder vor, dass sich Spinnen oder Insekten in Rauchmelder verirren. "Wenn dort etwas länger in der Lichtschranke sitzt, wird der Alarm ausgelöst", sagte Mittelbach. Der Awo als Betreiber empfahlen die Einsatzkräfte, die Rauchmelder überprüfen und reinigen zu lassen - und wenn nötig auszutauschen. "Die neueren Modelle haben teilweise einen Schutz gegen kleine Tiere", so Mittelbach.