Weinheim. (RNZ) Neue Ausstellung im Hector-Sport-Centrum: Nach Bildern aus den USA, Kinderzeichnungen und den Fastnachts-Plakaten von Werner Zöller aus den 40er und 50er Jahren für die Turner-Maskenbälle zeigt der Weinheimer Journalist Thomas Veigel nun Landschaftsfotos. Der Titel der Ausstellung "Stadt Land Fluss" wird auch bildlich umgesetzt.

Die Fotos von Weinheims Wäldern und Tälern werden eingerahmt von einer Stadtansicht und einer Flusslandschaft. Zum Thema Stadt gehören auch einige Blumenbilder aus dem Hermannshof. Thomas Veigel, geboren und aufgewachsen in Weinheim und seit gut 20 Jahren wieder hier wohnend, begann als Jugendlicher, mit alten Vorkriegskameras und Rollfilmen zu fotografieren. Ende der 70er Jahre startete er seine journalistische Karriere als schreibender Fotoreporter in Weinheim und an der Bergstraße. Seine Fotos werden bis heute veröffentlicht.

Seit 30 Jahren leitet Thomas Veigel die Wirtschaftsredaktion der RNZ in Heidelberg. In der Fotografie wechselte er vom oft hektischen Reportagefach zur kontemplativen Landschafts- und Architekturfotografie. Landschaften erzählen Geschichten, vor allem von den Menschen, die sie geschaffen haben - obwohl sie auf den Bildern fehlen. "Bevor ich eine Landschaft fotografiere, muss ich sie kennenlernen, versuche zu verstehen und zu verinnerlichen, was sie mir erzählt. Im Idealfall kann ich dann das Wesen der Landschaft und der Dinge im Bild festhalten", fasst Thomas Veigel seinen Ansatz zusammen. Reduktion sieht er dabei als eine Möglichkeit, über die Einfachheit der Form den Inhalt zu transportieren.

Dabei nutzt der Fotograf Veigel auch das Mittel der Unschärfe, die vor allem in der Vertikalisierung grafische Strenge erreicht. Im Zentrum der Ausstellung stehen Fotos der vier Jahreszeiten im Kunzenbacher Tal, das Thomas Veigel seit über zehn Jahren vom immer gleichen Standpunkt aus fotografiert.