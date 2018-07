Weinheim. (keke) Einen stattlichen Zuwachs kann die Unternehmensgruppe Freudenberg vermelden: Pünktlich um 8 Uhr öffneten sich gestern Morgen die Schranken an Werkstor 1, um 72 neue Auszubildende in das Familienunternehmen aufzunehmen. "Ausbildung heißt, das zu lernen, von dem du nicht einmal wusstest, dass du es nicht wusstest", begrüßten der Leiter des Bildungszentrums, Rainer Kuntz, Ulf Kürschner von der Freudenberg-Service KG und Harald Boch (Konzernbetriebsrat) die Neuen, die sich gegen 1250 Mitbewerber durchgesetzt hatten.

Mit als Erste und weit vor 8 Uhr vor dem Werksgelände eingefunden hatten sich Silja aus Weinheim, Alisa aus Rimbach und Melina aus Forst bei Bruchsal. Drei von lediglich sieben jungen Frauen neben 65 männlichen Berufsstartern. "Bei der Frauenquote gibt es, speziell bei den technischen IHK-Berufen, noch jede Menge Luft nach oben", warb Kuntz schon mal fürs Ausbildungsjahr 2018.

Ein "krisensicherer Arbeitsplatz in einem international hervorragend aufgestellten Unternehmen" und die Möglichkeit, ein Studium mit Auslandssemester zu absolvieren, erleichterte Heisenberg-Abiturientin Silja die Entscheidung. Das Erlebnis, in einer anderen Sprache und Kultur zu leben und zu arbeiten, "fördert die interkulturelle Kompetenz in vielen Facetten des Lebens und trägt nicht nur zur akademischen Weiterbildung, sondern auch zur persönlichen Weiterbildung bei", sind auch Kevin und Laura überzeugt. Andere, wie Benedikt aus Fürth, Pascal aus Bensheim-Auerbach, Emre aus Birkenau und Steven aus Bammental, die eine Ausbildung als Werkzeugmacher, Industriekaufmann oder Maschinen- und Anlagenführer anstreben, verweisen auf Großvater, Brüder oder Bekannte, die schon seit vielen Jahren "nur beste Erfahrungen mit Freudenberg gemacht" haben.

Erst vor zwei Jahren ist Samuel aus Nigeria nach Deutschland gekommen. In vier mehrwöchigen Praktika hat der 22-Jährige seine Ausbilder bei Freudenberg davon überzeugt, dass er "der richtige Mann für uns ist". Samuel, der in Begleitung von René Korbel, dem Sprecher des Hemsbacher "Bürgerschaftlichen Integrationsprojekts" (BIP) gekommen ist, wohnt derzeit noch im Hemsbacher "Seehotel" (der Hotelbetrieb wurde zugunsten einer Unterkunft für Asylbewerber aufgegeben), in einer Wohngemeinschaft mit anderen Flüchtlingen. Er hat einen großen Wunsch: "Alleine zu wohnen, um besser lernen zu können." Insgesamt haben fünf Geflüchtete gestern eine Ausbildung bei Freudenberg begonnen.

Vor 80 Jahren hätten - erstmals in der Firmengeschichte - Auszubildende in den Lehrwerkstätten ihr Arbeitsleben begonnen, blickte Kuntz in die Vergangenheit - und dann in die Zukunft: Den wichtigsten Punkt stelle die Digitalisierung dar. Von den sieben bildungsrelevanten Herausforderungen der nächsten Jahre hätten drei direkt mit der Digitalisierung zu tun.

Neugier, Sicherheit und Leistungsentwicklung im Team blieben aber die wichtigsten Grunderwartungen, die Freudenberg an seine Auszubildenden und Studierenden im Dualen System stelle. Erstmalig mit dem Jahrgang 2018 startet Freudenberg nach einem ehrgeizigen Projektplan und Projektverlauf sein Online-Assessmentcenter. Im Gegensatz zu den bisher vor Ort vorgenommenen Berufseignungstests werden diese Tests ausschließlich im Netz angeboten. Kuntz: "Für die Bewerber bringt dies den Vorteil einer entspannten Atmosphäre und für uns eine deutliche Effizienzsteigerung."

"Wir können nicht alles versprechen, aber Sie werden von einem tollen Team unterstützt", so Ulf Kürschner zu den Azubis: "Ihr seid die Zukunft des Unternehmens und die Fachkräfte von morgen." Seine Hoffnung, dass die kommenden drei Jahre "ein Gewinn für beide Seiten" werden, äußerte Harald Boch im Namen des Betriebsrats. Ohne zu verhehlen, dass Freudenberg in früheren Jahren weitaus mehr Azubis eingestellt habe "Alle Welt spricht von Fachkräftemangel. Nur bis zu Freudenberg scheint dies noch nicht durchgedrungen zu sein."

> 72 Azubis und Studierende starteten gestern in elf IHK-Berufen und fünf dualen Studiengängen ihre Ausbildung. 46 davon sind der Freudenberg-Gruppe und 26 den Verbundpartnern zuzurechnen. Damit ist das Freudenberg-Ausbildungsangebot gegenüber 2016 um knapp drei Prozent höher.

> 17 Abiturienten besetzen Ausbildungsplätze, die in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg bereitgestellt werden.

> 55 Schulabgänger erlernen einen Ausbildungsberuf.

> Berufsbilder: Von den 72 Berufsanfängern haben 53 einen technischen Beruf oder technischen Studiengang, 19 eine kaufmännische Ausbildungsmöglichkeit oder einen kaufmännischen Studiengang gewählt.