Von Frederick Mersi

Schriesheim. Zwischen Action-Figuren und Flip-Flops für Kinder ist der Weg erst einmal versperrt: Dicht an dicht drängen sich die Menschen zwischen den Flohmarkt-Ständen in der Entengasse kurz vor der offiziellen Eröffnung des Straßenfests. Fast alle Plätze hat der Verkehrsverein dieses Jahr belegen können, für die Verantwortlichen sind es sogar einige Standbetreiber zu viel: "Etwa 25 Leute wollten beim Flohmarkt-Verkauf mitmachen, obwohl sie keine Gebühr bezahlt haben", sagt Joachim Müller, stellvertretender Vorsitzender des Verkehrsvereins. "Das gibt es jedes Jahr, aber dieses Mal sind es wirklich viele."

Die Besucher freut die große Auswahl, auch am Stadtbrunnen ist bei Sonnenschein und mehr als 20 Grad schon einiges los. Die "Strada Montana"-Bigband unter der Leitung von Olaf Weithäuser fängt um zehn Uhr mit "Mas Que Nada" pünktlich ihr Programm an. Sängerin Stefanie Slesina darf nach "The Girl from Ipanema" erst einmal durchatmen, unter dem Geleit des Historischen Fanfarenzugs Schriesheimer Löwen betreten Bürgermeister Hansjörg Höfer und die Weinhoheiten die Bühne.

Obwohl derzeit kein Wahlkampf ansteht, sind im Publikum mit Karl A. Lamers (CDU), Lothar Binding (SPD) und Franziska Brantner (Grüne) drei Bundestagsabgeordnete vertreten. Dazu kommen mit Julia Philippi (CDU), Gerhard Kleinböck (SPD) und Uli Sckerl (Grüne) drei Mitglieder des Landtags. "Wir eröffnen heute unseren goldenen Spätsommer", sagt Höfer. Er gehe davon aus, dass die Vereine in den Straußwirtschaften dank des guten Wetters gute Umsätze machen. Auch Weinkönigin Sophie freut sich: "Der Wettergott hat’s wieder gut mit uns gemeint."

Für sie und ihre Prinzessinnen Ivanka und Sofia geht es schon wenig später Richtung Norden: Schließlich feiert auch Laudenbach an diesem Wochenende Kerwe, in Bensheim beginnt zeitgleich das Winzerfest - nur zwei von vielen Terminen im Herbst. "Umso mehr freuen wir uns darauf, heute Abend wieder hier zu sein", sagt Sophie.

Bis dahin hat die Katholische Frauengemeinschaft den ersten Tag ihres Handtaschen-Flohmarktverkaufs hinter sich - und ist vom Ergebnis begeistert: "Der Verkauf ist wirklich sehr gut gelaufen, obwohl wir ein wenig abgelegen sind", sagt Vorsitzende Claudia Meffert. "Und wir haben eine überwältigende Menge an Taschen gespendet bekommen." Auch Gastronom Karl Forschner ist mit dem Andrang im Weindorf zufrieden: "Man merkt schon, dass noch Ferien sind. Aber gerade jetzt am Abend ist einiges los." Die Schlange vor dem Burger-Mobil der Bistronauten in der Oberstadt kann sich ebenfalls sehen lassen.

Ab 23 Uhr herrscht auf allen vier Bühnen aber wieder Ruhe, wie die Stadt es dieses Jahr vorgegeben hat. Auch Zugabe-Rufe am Alten Rathaus helfen nicht: Um 22.51 Uhr packt die Band "Amokoma" ihr Material zusammen - ein kleiner Wermutstropfen bei einem hochkarätig besetzten Musikprogramm.