Ladenburg. (stu) Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums der Nachrichtendienste, der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster, kennt sich aus in den "Niederungen" der Politik. Wenn Schuster und die acht Ausschussmitglieder tagen, zieht es sie tatsächlich in die unterste Etage des Reichstags tief im Boden von Berlin.

Der Tagungsraum hat dicke Wände, keine Fenster und ist absolut abhörsicher gebaut. "Hinter den Mauern geht es oft richtig zur Sache", sagte der Vorsitzende des Kontrollgremiums bei der Veranstaltung der Ladenburger CDU, die der Ortsverbandsvorsitzende Bastian Schneider organisierte.

In Ladenburg musste Schuster natürlich nicht "in den Keller" des Domhofes, um seinen Vortrag zu halten. In der guten Stube der Stadt trug er sich vor 50 Gästen in das Goldene Buch ein.

Zuvor wurde er vom Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz in der Römerstadt begrüßt und eingeladen "gerne wieder zu kommen und mehr Zeit mitzubringen".

Als ehemaliger Mitarbeiter bei der Bundespolizei kennt sich Schuster bestens aus auf dem spannenden Gebiet der Nachrichtendienste. Den Begriff Geheimdienste nimmt er bewusst nicht in den Mund, denn Schuster ist ein Politiker, der für mehr Transparenz und für eine offene Informationspolitik auch auf dem Feld der Nachrichtendienste steht.

Natürlich konnte Schuster in Ladenburg - wie es manche Politiker gerne tun - nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ein Mann, für den streng geheime Akten Alltag sind, würde sich unglaubwürdig machen, wenn er sich "verblabbern" würde.

Die öffentliche Wahrnehmung von Geheimdiensten falle in Deutschland eher kritisch aus, was Schuster, der selbst sieben Jahre nachrichtendienstlich tätig war, sehr bedauert. Er informierte über unter anderem über die Aufgaben des Verfassungsschutzes, der die rechts- und linksextreme Szene und das islamistische Milieu überwacht, um geplante Anschläge möglichst früh zu entdecken.

Danach ging der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums der Nachrichtendienste auf die Aufgaben des Bundesnachrichtendienstes (BND) und den militärische Abschirmdienst (MAD), den geheimsten Nachrichtendienst Deutschlands, deren Qualität der Informationen "unglaublich gut" sei.

Schuster wisse aus vielen Gesprächen, dass die deutschen Nachrichtendienste eine feste Größe und von den Partnern anerkannt sind. Er begrüßte, dass die nationalen Nachrichtendienste in den letzten Jahren personell besser ausgestattet wurden.

Im Vergleich zu anderen Ländern sei dies aber immer noch bescheiden. "Wir haben ein Drittel des Personals der Briten - aber dafür in Deutschland dreimal mehr Kontrolleure", so Schuster.

Er appellierte, die Geheimdienste auch technisch besser auszustatten. Hackerangriffe bereiten dem Experten Sorgen. "Wir bauen hohe Mauern und hoffen, dass wir das Land damit schützen können", so Schuster. Dafür fehlen in Deutschland allerdings die gesetzlichen Voraussetzungen.

Er versicherte, dass die Geheimdienste in der Lage sind, geklaute Daten zurückzuholen, wenn die führende Politik Deutschlands den dafür notwendige Gesetzesänderungen zustimme.