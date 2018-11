Unter der Gesamtleitung von Uli Ding (4.v.l.) lief es in der Küche, aber auch an der Ausgabe und der Getränketheke wie am Schnürchen. Foto: Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. (sti) Viermal im Jahr lädt der Anglerverein (AV) Edingen zum Backfisch-Schmaus: am Karfreitag und beim Fischerfest im großen Rahmen, beim "Lebendigen Neckar" und zu Allerheiligen im kleineren. Fans der panierten Delikatessen hatten am Donnerstag wieder Gelegenheit, an Allerheiligen ihr Leibgericht zu verspeisen - wobei sich die Verköstigung wegen des kalten Novemberstarts weitestgehend im Anglerheim abspielte. Einige wenige Gäste genossen ihre Mahlzeit jedoch auf dem Vorplatz, wo Tisch- und Bank-Garnituren aufgestellt waren. Belohnt wurde ihre "Unverfrorenheit" mit dem Blick auf die herbstliche Neckarlandschaft und zur Bergstraße, die in malerisches Wintersonnen-Licht getaucht war.

Kulinarisch standen die Gäste vor der Wahl zwischen zwei Spezialitäten: dem Zanderfilet im goldgelben Knuspermantel und der "urigeren" Portion Backfische. Diese bestand teils aus Rotaugen, teils aus kleinen Maränen, auch Renken genannt. Die Fische hatte man aus dem Bodenseeraum bezogen. In der Fischküche, an der Ausgabe und an der Getränketheke lief es unter Gesamtleitung von AV-Vize Uli Ding wie am Schnürchen. Unter den Helfern waren nicht nur aktive Sportangler und Jugendfischer, sondern auch Freunde und Förderer des Vereins.

Und wer nach dem Mahl noch etwas "zum Verzähle hocke" blieb, konnte an der Kuchentheke den Nachtisch aus von den Vereinsfrauen gebackenen, Kuchen und Torten wählen. Ein Angebot, von dem die Gäste gerne Gebrauch machten. So dürfte sich die Arbeit auch diesmal gelohnt haben. Die Petrijünger um den Vorsitzenden des Anglervereins, Hans-Jürgen Weißling, waren mit dem Andrang und der ersten Resonanz der Besucher ausgesprochen zufrieden.