Jetzt hat er in den Abbey Road Studios über drei Tage hinweg eine CD aufgenommen. In „Studio 3“, sagt er, überkam ihn ein Gänsehautgefühl. Foto: dpa

Von Günther Grosch

Weinheim. "C’est si bon!": Es ist der nächste Schritt auf ihrer Karriereleiter, den die beiden Musiker in diesen Tagen unternommen haben: der aus Korsika stammende Chansonnier Charles "Charly" Djivanidis und Pianist Roger Meno. Genauer: Mit ihren Eigenkompositionen "Pas sans vous", "Elle" und "Somewhere" haben die beiden über die Region hinaus bekannten Musiker kürzlich in den legendären Londoner Abbey Road Tonstudios drei Titel aufgenommen, die mit weiteren eigenen Songs auf ihrer CD im Herbst veröffentlicht werden.

Wenn der Wahl-Weinheimer Djivanidis ("La Vie en Rose") Chansons von dem "kleinen Napoleon des Gesangs" Charles Aznavour ("Une Vie D’Amour"), von "Monsieur 100.000 Volt" Gilbert Becaud ("Nathalie", "Wo ist die Liebe zuhause?"), dem "Spatz von Paris" Edith Piaf ("Je ne regrette rien"), Joe Dassin ("Aux Champs Elysées") oder Jacques Brel ("Ne me quitte pas") interpretiert, liegt mehr als nur französisches Flair in der Luft.

Mit seinem unverwechselbaren Timbre taucht Djivanidis tief in die Welt des Chansons ein, bringt mit eigenen Texten und Liedern charmant, voller Witz und einer gehörigen Portion Ironie das große Gefühlskino zum Flimmern. Ein bisschen aufgeregt seien sie schon gewesen, als sie vor den Mikros und Mischpulten "des besten Studios der Welt" standen, so die Beiden kürzlich beim Pressegespräch vor dem "Le Petit Café" am Marktplatz. Immerhin haben hier, angefangen von den Beatles und Pink Floyd über Elton John und Amy Winehouse bis hin zu Ed Sheeran viele Weltstars ihre erfolgreichen Musikalben produziert. "Es war eine Ehre, dort sein zu können", sagt Meno voller Stolz.

Von außen sähen die in den 1930er-Jahren zu Studios umgebauten Räume noch wie vor 100 Jahren aus, als das Gebäude 1831 im georgianischen Stil erbaut wurde, gibt Charly Djivanidis seinen ersten Eindruck wieder. "Doch drinnen spielt das Leben", schwärmt Roger Meno. "Wie in einem Museum, in dem die Zeit stehen geblieben ist", ergänzt Djivanidis und beschreibt sein "Gänsehautgefühl", als er in "Studio 3" seinen ersten Song vor dem Mikro anstimmte, das schon Paul McCartney benutzt hatte.

Der gesamte, für die Zwecke von Tonstudios baulich angepasste Gebäudekomplex besteht aus drei unterschiedlich großen Studios. Wobei Studio 1 das weltweit größte Tonstudio ist und eine Symphonie-Orchesterstärke mit 110 Menschen und gleichzeitig einen 100-Sänger-Chor fassen kann. "Im Kontrollraum befindet sich eine Konsole für 72 Eingänge", hat Meno festgestellt.

Neben modernsten Aufnahmetechniken finden sich Originalgeräte aus einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte, die noch immer betriebsbereit sind und auch eingesetzt werden. So wurde hier auch das legendäre Konzeptalbum "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" der "Faboulos Four" in Studio 2 in der Rekordzeit von 129 Tagen zwischen November 1966 und April 1967 aufgenommen. Ein Kameramann half Djivanidis und Meno die komplette Aufnahmesession für den späteren Einsatz von Videos aufzuzeichnen. Alle Songs wurden an drei Tagen "in einem Zug" aufgenommen. Meno: "Keine Studiotricks sollten das Ergebnis verfälschen, alles authentisch bleiben." Die Aufnahme der Chansons erfolgte in mehreren Versionen. Das komplette Album soll noch in diesem Jahr wiederum in London eingespielt werden, ergänzt Djivanidis.

"Sensationell": Als Toningenieur stand den beiden der mehrfach mit Grammys ausgezeichnete John Barrett zur Seite. Er war für die Filmmusiken der Harry Potter-Reihe verantwortlich. Und wie sehen die weiteren Pläne von Djivanidis und Meno aus? Auch hier rammte man in den zurückliegenden Wochen bereits erste Pflöcke ein, wie ein kürzlich mit großem Erfolg durchgeführtes Livekonzert in Hamburg deutlich machte.

NDR-Musikchef Fred Schoenagel, der sich unter den geladenen Gästen befand, zeigte sich derart begeistert, dass er spontan seine professionelle Unterstützung im Rundfunkbereich und für weitere Livekonzerte zusagte. Auf der Bühne werden die unverwechselbare Stimme des korsischen Chansonniers Djivanidis und von Meno als dessen instrumentaler Begleiter, Musik-Direktor und Produzent in einer Person von Miriam Büscher (Schlagzeug) und Michael Schindler (Gitarre) als Bandformation unterstützt.

Deutschland- und europaweite Konzertauftritte und sogar auf der anderen Seite des "Großen Teichs" sind in der Pipeline. Unter anderem liegt Djivanidis und Meno eine Anfrage aus Las Vegas vor.

Info: Ein Auftritt von Djivanidis und Meno im Rokokotheater Schwetzingen findet am 13. Juni 2019 statt. Man kann schon unter 0171/8743400 Tickets reservieren.