Weinheim. (pol/mare) Auf der Autobahn A5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hemsbach brennt ein Auto. Das teilt die Polizei mit.

Demnach geriet das Fahrzeug am Freitag gegen 18.40 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt in Vollbrand. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz, es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Näheres ist noch nicht bekannt.