Edingen-Neckarhausen. (joho) Für die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen endete die Sommerpause gleich mit einem Doppelschlag: Nach relativ ruhigen Tagen wurde die Wehr am frühen Montagabend an den OEG-Bahnhof Edingen gerufen.

Auf dem dortigen Parkplatz stand eine sogenannte Zweiwegestopfmaschine auf einem Lkw-Anhänger, die als Schienenfahrzeug bei Reparaturarbeiten auf den Bahngleisen eingesetzt wird. Aus dieser trat eine unbekannte Flüssigkeit aus. Wegen der komplexen Bauweise der Maschine war zunächst unklar, um welche Flüssigkeit es sich handelte. Deshalb untersuchten die Wehrleute sowohl den 490 Liter fassenden Dieseltank als auch den 500 Liter fassenden Hydrauliköltank auf Lecks.

Schließlich stellte sich heraus, dass wohl zu viel getankt worden war: Die Sonne hatte den Tank aufgeheizt und so Kraftstoff herausgedrückt. Daher wurde der Motor der Maschine im Verlauf des Einsatzes eingeschaltet, um zusätzlich den Tank zu leeren. Bereits ausgetretene Flüssigkeit streuten die Einsatzkräfte mit Bindemittel ab, um ein Versickern ins Erdreich zu verhindern. Zur Reinigung des Asphalts wurde die darauf spezialisierte Firma Biotec aus Heddesheim verständigt. Im Einsatz waren 21 Feuerwehrleute beider Abteilungen mit sechs Fahrzeugen. Tags darauf rückten die Blauröcke zum Avendi-Pflegeheim "Edi-Wohnpark" in Edingen aus, wo erst im April die Jahreshauptübung der Wehr stattgefunden hatte. Am Dienstag um 11.13 Uhr hatte dort hatte die zum Schutz der älteren, teils pflegebedürftigen Personen installierte Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Da der Alarm morgens und unter der Woche einging, wurde für die Feuerwehr Edingen-Neckarhausen Gesamtalarm ausgelöst. Fünf Minuten nach Alarmierung traf das erste Fahrzeug am Haus in der Sankt-Martin-Straße ein - in nahezu unglaublicher Geschwindigkeit, bedenkt man, dass die Feuerwehrleute nach einem Alarm ins Gerätehaus in der Gartenstraße eilen, sich dort umziehen und dann die Fahrzeuge besetzen.

Vor Ort wurde jedoch Entwarnung gegeben: Mitarbeiter des Heimes hatten eine Kaffeemaschine entkalkt, hierbei kam es vermutlich durch eine Fehldosierung des Entkalkers zu einer Wärme- und Dampfentwicklung. Diese löste letztlich den Brandmeldealarm aus.

So konnten die Einsatzkräfte wieder in die Gerätehäuser einrücken, der Einsatz war um 11.50 Uhr beendet. Aus beiden Abteilungen waren 16 Mann mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Weitere Kräfte hielten in den Gerätehäusern Bereitschaft.