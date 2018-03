Von Stefan Zeeh

Weinheim. "Die Leute sind schneller im Rhein-Neckar-Zentrum zum Einkaufen als in der Weinheimer Innenstadt", machte Hans Krüger seinen Unmut über die Situation rund um die Ampelschaltungen entlang der OEG-Strecke bei der Mitgliederversammlung des Vereins "Lebendiges Weinheim" Luft.

Die durch lange Rotphasen geschaffene Verkehrssituation könnte sich noch weiter verschärfen und das nicht nur, wenn die OEG-Straßenbahnen in einem kürzeren Takt verkehren. Zusätzliche Ampeln von Lützelsachsen in Richtung Innenstadt entlang der B 3 sind im Zuge der Bebauung des Güterbahnhofsgeländes vorgesehen. Dann könnten zwölf Signalanlagen auf einer Strecke von etwa fünf Kilometern den Verkehrsfluss weiter bremsen, so die Befürchtungen der Einzelhändler.

Kastor Höhn vom Amt für Stadtentwicklung des Rathauses, der bei der Mitgliederversammlung über die Innenstadtentwicklung referierte, war diese Problematik bekannt. "Wir haben überlegt, eine der Ampeln entlang der B 3 wegzulassen, aber das Regierungspräsidium besteht auf dieser Ampelanlage", erläuterte Höhn. Zu den Problemen entlang der OEG-Strecke gebe es immer noch einen Jour Fixe, bei dem sich Vertreter aller beteiligten Institutionen und Gemeinden treffen. "Da ist das Thema Ampelschaltungen immer noch aktuell, denn mit dem bisherigen Ergebnis sei man nicht zufrieden ", berichtete Höhn und machte etwas Hoffnung auf Besserung.

Ebenso durchwachsene Nachrichten überbrachte Roland Kern, Pressesprecher der Stadt, den Einzelhändlern in der Hauptstraße: "Bei den Bauarbeiten zur Umgestaltung der Hauptstraße gibt es momentan eine kleine Verzögerung, die aber während der gesamten Bauphase wieder aufgeholt wird", informierte Kern die Mitgliederversammlung. Von den sich um fünf Tage verzögernden Bauarbeiten sind vor allem die Geschäfte des ersten Bauabschnitts in der Hauptstraße betroffen.

Wolf Dagenbach, vom gleichnamigen Juweliergeschäft, ist von dieser Verzögerung direkt betroffen und nannte aus seiner Sicht die Missstände, die dazu führten. "Die Pflastersteine aus China kamen zu spät, wichtige Steine fehlen gänzlich, und Elektroschächte wurden nicht bestellt", hatte er bemerkt. Zudem sei die Einzäunung der Schaufenster zu früh erfolgt und die Zäune zu hoch. "Wir haben einen Umsatzrückgang von 90 Prozent", verdeutlichte er die für sein Geschäft problematische Situation.

Christian Mayer, der Vorsitzende des Vereins "Lebendiges Weinheim", hatte aber auch erfreuliche Nachrichten für die Mitglieder, die ihren Vorstand übrigens einstimmig entlasteten. "Trotz eines regnerischen Beginns war der Weinheimer Herbst ein voller Erfolg", blickte er auf das vergangene Jahr zurück. Weinmeile und Pflänzletag standen dem nicht nach. Die verkaufsoffene lange Nacht habe ein geteiltes Echo gefunden. "Manche waren mit den Umsätzen zufrieden, andere nicht", wusste Mayer. Eine Umfrage unter den Einzelhändlern habe jedoch ergeben, dass diese weniger einen dritten verkaufsoffenen Sonntag wünschen, als einen weiteren verlängerten Freitagabend. So ist die nächste verkaufslange Nacht für den 6. Juli vorgesehen. Der Weinheimer Herbst wird in diesem Jahr Mitte September stattfinden, und die Weinmeile ist für Mitte Oktober geplant.