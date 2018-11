Edingen-Neckarhausen. (nip) Den Kopf ein wenig in den Sternen, mit beiden Füßen auf dem Boden und mit den Armen in Umzugskartons wühlend: So kann man Nancy Seemanns derzeitige Situation beschreiben, denn die noch bis Aschermittwoch amtierende Prinzessin der Edinger Kälble steckt mit Mann und den drei Kindern im Alter von drei, fünf und zehn Jahren mitten im Umzugsstress.

Von daher sieht sie das nahende Ende der Kampagne mit einem "lachenden und einem weinenden Auge", wie sie im RNZ-Gespräch erklärt. Die Kälble haben rücksichtsvoll den närrischen Kalender entzerrt. "Wir sind nicht mehr an einem Abend von Termin zu Termin gehetzt", schildert Bettina Schroth, Vereinsschriftführerin und Trainerin der "No Limits", bei denen Nancy nach dem Umzug von Mannheim ins beschaulichere Edingen einstieg. Das heißt, eigentlich fing erst die älteste Tochter Aaliyah damit an, bei den Kälble zu tanzen. "Ich wollte auch etwas machen, um Kontakte zu knüpfen", sagt Nancy. Ihre Erfahrung aus den Garden der Mannheimer "Stroseridder" war da kein Fehler.

Und den Kälble kam Nancys Interesse am Posten einer Prinzessin zupass. Die hochgewachsene Nancy passte als Lieblichkeit sehr gut ins Bild, und seitdem hat man sehr viel Spaß miteinander. "Ich war von Anfang an begeistert dabei", stellt Nancy heraus.

Ihren Zusatznamen hatte die gebürtige Mannheimerin schnell weg, denn eines ihrer Hobbys sind Horoskope. Zuhause hat sie etliche Bücher liegen, und es kommt vor, dass Freundinnen fragen, ob dieser oder jener Mann vom Sternzeichen her kompatibel sei. Als Nancy I. "aus dem Reich der funkelnden Sterne" führt sie seitdem durch diese Kampagne. Man schickt sie gerne vor ans Mikrofon, denn die 31-jährige ist eine souveräne Rednerin.

Dass sie ins Reich der Sterne abdriftet oder ihr Leben an der Astrologie orientiert, steht nicht zu befürchten. "Ich verlasse mich auf meinen Verstand und mein Bauchgefühl".

Zudem fährt sie auch auf Bodenständiges ab. Ihre Leidenschaft sind US-Cars und LKW, wie ihn Ehemann Andreas unter der Woche fährt. "Groß, laut und schön" müssen sie sein, und für letzteres sorgt sie selbst durch hübsche Vorhänge für die Fahrerkabine. Der Chef ihres Andreas, Sven Adam von der Firma Trilog aus Neulingen, ist zugleich ihr Sponsor. Und in diesem Zusammenhang geht ein weiteres dickes Dankeschön an Prinzessinnenbegleiter Dieter Schroth und an Bettina Schroth, die als Bühnenbild das Eingangstor ins Reich der funkelnden Sterne in Handarbeit im heimischen Wohnzimmer baute. Und vor allem auch an Frisörmeisterin Sabine Herrwerth, die sich unentgeltlich um Frisur und Make-up der Hoheit kümmert. "Und meine Frisur hält - besser als jedes Drei-Wetter-Taft", bemerkt Nancy trocken. Fünf Kleider stehen ihr zur Verfügung, darunter ihr weißes Lieblingskleid von der Hochzeit. Hat sie eigentlich ein Motto? Nancy grübelt: "Nein, ich lebe mein Leben jeden Tag so gut und lustig wie es geht." Zur Harmonie trägt auch Hündchen "Chicco" bei. Der Chihuahua hat bei Seemanns nach Misshandlungen ein liebevolles Zuhause gefunden.

Am Sonntag fährt Nancy beim Umzug in Ilvesheim quasi als Galionsfigur auf dem Lkw mit. Und am Mittwoch steht sie beim Heringsessen der Edinger Kälble noch einmal im Rampenlicht. Beginn ist um 19.33 Uhr in der Pestalozzihalle, Eintritt 8,88 Euro inklusive einem Teller voll leckerer Heringe.