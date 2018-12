Von Anja Stepic

Hirschberg-Großsachsen. Menschen wie ihnen ist es zu verdanken, dass Geschichte lebendig bleibt: Nun bekommen Irene und Karl-Ludwig Kemen dafür höchste Anerkennung. Für die liebevolle Restaurierung ihres über 400 Jahre alten Fachwerkhauses "Am Mühlgraben 14" wurden sie für den Deutschen Fassadenpreises nominiert. "Und wir sind unter den Gewinnern", verkündete Kemen am Samstag bei der Abschluss-Veranstaltung der ortsgeschichtlichen Reihe des "Runden Tischs Kultur". Erneut an die Hundert Besucher waren zu einem Rundgang durch den historischen Ortskern Großsachsens gekommen.

Kemen hat hier seine Heimat gefunden. Heimat - das ist für ihn dort, wo man Wurzeln schlägt. Wo man Identifikation findet. Und wo könnte man sie besser finden, als in den Erinnerungen der älteren Ortsbewohner. Aber auch in dem gewachsenen Ortsbild und seiner Architektur. Ebenso wie mündliche und schriftliche Überlieferungen erzählen die historischen Mauern von ihrer Jahrhunderte alten Vergangenheit.

"Wer ihre Geschichte kennt, wird einfühlsamer mit diesen Schätzen umgehen", ist sich Kemen sicher. Lange Zeit war der Erbauer seines Hauses unbekannt, bis Quellen belegten, dass es der Schultheiß Hans-Jörg Nägele gewesen sein muss. Es handelte sich früher um ein "Rauchhaus", bei dem der Rauch des Herdfeuers in einen fensterlosen Dachboden zog. Dieser Technik ist es zu verdanken, dass das Dach-Fachwerk nahezu unbeschadet erhalten ist. Um 1800 kam das Haus in jüdischen Besitz. Das Dach bekam Schornstein und Fenster und wurde zu einer Betstube umfunktioniert. Bei Grabungen im Keller stießen die Kemens auf eine "Mikwe", ein jüdisches Reinigungsbad. Rechts im Türpfosten eingelassen fand sich eine "Mesusa", eine traditionelle jüdische Schriftkapsel.

Schräg gegenüber des Kemen-Hauses war zunächst die jüdische Badstube, später dann die evangelische Schule. Dafür erhielt das Haus 1786 seinen Fachwerkaufbau. Beachtenswert sind zudem die beiden Eingangstüren mit ihren sonnenradförmigen Verzierungen. Vorbei am alten Rathaus mit seinem historischen Uhren- und Glockenturm führt der Weg zur Spitzermühle und dem alten Dorfbrunnen. Der stand ursprünglich an der Landstraße und wurde nach der Eindolung des Apfelbachs an seinen heutigen Standort an die Breitgasse verlegt. Ein Stück den Mühlgraben hinauf stößt man auf den "Böllerich", die Grube, in der sich früher das Rad der Spitzermühle drehte.

Gleich dahinter liegt der 1846 erbaute Mayer'sche Hof, dessen breite Fachwerkbalken ein auffallendes Schneckenmotiv aufweisen. Ein Stück weiter "Im Schulgässchen" befand sich Anfang des 18. Jahrhunderts die katholische Schule. Letzte Station der Führung ist der laut Stöhrer "historisch wichtigste Platz" in Großsachsen - die evangelische Kirche. An der früheren, von einem Friedhof umgebenen "Maria-Magdalenen-Kapelle" tagte einst das "Apfelbacher Zentgericht". Die ehemals kaum halb so große Kapelle wurde 1724 neu gebaut und der zusammen gestürzte Glockenturm frisch aufgemauert.

Beim Umtrunk im Mäffert-Hof wurde allen bewusst: Der wertvollste Schatz beider Ortsteile ist ihr jeweils ganz besonderer Charakter und Charme, den es zu erhalten gilt.