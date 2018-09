Weinheim. (RNZ) Die SPD- Gemeinderatsfraktion will die für den heutigen Mittwoch, 25. Juni, 17 Uhr (Stadthalle), angesetzte Ratsentscheidung über die Auswahl von (mindestens) einem weiteren Standort zur Unterbringung von 70 bis 100 Flüchtlingen vertagen. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Metzeltin hat gestern einen entsprechenden Antrag vorgelegt. Er bittet OB Heiner Bernhard im Namen seiner Fraktion darum, den diesbezüglichen Tagesordnungspunkt auf die Sitzung am 16. Juli zu verschieben.

"Aufgrund der Pfingstferien war es mehreren Mitgliedern der Ratsgruppierung nicht möglich, sich vor der Fraktionssitzung sachgerecht auf diesen Tagesordnungspunkt vorzubereiten", schreibt Metzeltin. Dem Beschlussantrag hätten außerdem die Anschreiben an die Anwohner der drei möglichen Standorte beiliegen müssen.

Die von der Stadt für Mittwoch, 9. Juli, 19 Uhr, im Engelbrecht-Haus vorgesehene Öffentlichkeitsveranstaltung müsse "zwingend" vor der Beschlussfassung organisiert werden. "Damit bekämen wir die Möglichkeit, weitere Anwohnergespräche zu führen", argumentiert Metzeltin. Er weist auch darauf hin, dass der am 25. Mai neu gewählte Gemeinderat die Entscheidung über einen weiteren Standort zur Unterbringung von Flüchtlingen sowohl in formaler als auch in inhaltlicher Hinsicht zu treffen hat.

Man sei daher der Ansicht, dass die für heute angedachte Beschlussfassung auch von diesem Gremium zu treffen sei. Da sich der neue Rat noch nicht konstituiert hat, tagt heute noch das "alte" Gremium. "Da sich auch die neue Kreistagsfraktion erst kommenden Monat konstituiert, besteht kein Zeitdruck, eine Entscheidung in dieser Woche herbeizuführen", so Metzeltin. Auf dem RNZ-Bild ist die Fläche an der Theodor-Heuss-Straße zu sehen, die die Stadt an den Kreis verpachten will.