Teilweise ist der Neckaruferweg in Edingen so schmal, dass Radler ihn eigentlich gar nicht nutzen dürfen. Foto: sti

Edingen-Neckarhausen. (mwg) Es ist ein Projekt, dass sich die Offene Grüne Liste seit Jahren auf die Fahnen geschrieben hat: Der Neckaruferweg in Edingen soll ausgebaut werden, um mehr Platz für Fahrradfahrer und Spaziergänger zu schaffen. Harald Wolf vom Neu-Edinger Ingenieurbüro Kuhn stellte in der Gemeinderatssitzung zwei Varianten vor.

Teile des Neckaruferwegs in Edingen sind so schmal, dass Radfahrer sie eigentlich nicht nutzen dürfen. Die Gefahr, Spaziergängern in die Quere kommen, ist zu groß. Da als Alternative aber nur die stark befahrene Hauptstraße bleibt, setzen sich täglich Radler über das Verbot hinweg. Die OGL hat bereits 2014 einen Antrag gestellt, den Weg auf zweieinhalb Meter zu verbreitern. Ihnen gehe es besonders darum, dass Kinder und Jugendliche mit dem Rad sicher zur Schule fahren könnten, schreibt die Liste im Internet.

Die Gemeinde müsste für den Ausbau eines kombinierten Rad- und Fußwegs zwischen Kuhgasse und Krottenneckar rund eine halbe Million Euro zahlen, sagte Wolf vom Ingenieurbüro Kuhn in der Ratssitzung. Grund für die hohen Kosten sei eine Stützmauer, die erweitert werden müsste.

Ein weiteres Problem des Neckaruferwegs seien gebrochene Platten und überwachsene Fugen. Bei einer Erweiterung würde allein die Sanierung der Fugen rund 100.000 Euro kosten, neue Betonplatten wären hier noch nicht eingerechnet. Eine "Schmalspurlösung" nannte UBL-Fraktionssprecher Hans Stahl Variante eins, die sehr teuer sei.

Weil laut Wolf bei einer Breite von zweieinhalb Metern außerdem nur 60 Radler pro Stunde den Weg nutzen dürften, hat das Ingenieurbüro die Aufgabenstellung in seiner Vorplanung weiter gefasst. Das Team schlägt vor, den Weg nicht zu erweitern. Stattdessen solle eine Stahlkonstruktion über das Ufer gebaut werden.

Damit wären Fuß- und Radweg getrennt, die Stützmauer müsste nicht angerührt werden. Die Luxus-Ausführung würde rund 800.000 Euro kosten. Im Preis inbegriffen wären laut Wolf neue Betonplatten.

Außerdem schlug er vor, die Zugänge zum Uferweg aufzuwerten und Rampen zu bauen, damit die Radler aus Edingen überhaupt zum Neckar gelangen könnten. "So wie es jetzt ist, ist der Weg von Edingen aus kaum nutzbar", sagte Wolf, "alle Zugänge haben eine Treppe." Würde etwa am Krottenneckar eine Rampe gebaut, wäre der Weg barrierefrei zugänglich. Das wiederum sei wichtig, um Zuschüsse beantragen zu können.

Für beide Varianten sollen jetzt Gespräche mit Wasser-, Straßen- und Schifffahrtsamt, Polizei und Unterer Naturschutzbehörde geführt werden. Wie Horst Göhrig, Leiter des Bau- und Umweltamts, mitteilte, wolle man sich Ende September zusammensetzen, um mit den Fachbehörden die Vorschläge durchzuarbeiten. Dann sollen in einer Gemeinderatssitzung auch noch einmal die Kosten aufgeschlüsselt werden.