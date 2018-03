Schriesheim. (sk) Es ist schön, die Sonne wärmt, und es ist vor allem trocken: Wenn das Wetter bei der Eröffnung des Waldschwimmbads eine Vorhersage für die Badesaison wäre, dann wäre Bernd Doll jetzt zufrieden. Der Vorsitzende des Schwimmbad-Trägervereins IEWS freut sich über die vielen Besucher, die sich bei der Eröffnungsfeier auf der Restaurantterrasse wärmen und versucht es nach der schlechten letzten Saison mit Sarkasmus: "Was da oben am Himmel so strahlt, das ist die Sonne." Doch dann heißt er die Gäste willkommen "im Zeichen des Frohsinns und des Optimismus", dankt allen "Unentwegten" für ihre Hilfe bei den Vorbereitungen zur Badesaison, den Bademeistern, den Rettungsschwimmern, den Mitgliedern und freut sich über die "in überschaubarer Zahl" erschienenen Stadträte. CDU-Rätin Andrea Diehl ist die einzige; sie hat dafür aber ihre Kinder mitgebracht, die auch gleich das Wasser im Becken testen.

Etwas mehr als 20 Grad sind es. Angenehme Badetemperaturen und kristallklares Wasser verlocken schon am Vormittag zum Baden. Dazu spielt die "Ehrenmitglieder-Band": Charly Pfeifer und Rudi Kling singen über Nordseewellen, das Schiff vor Madagaskar und Sonnenuntergänge am Meer. In einer Pause lobt auch Bürgermeister Hansjörg Höfer die "Unentwegten": "Sie sind das Fundament von jedem Verein und die Grundlage, dass wir überhaupt noch so ein schönes Schwimmbad haben."

Auch er sieht im Sonnenschein ein gutes Zeichen und lässt als Mitbringsel einen Ball mit Maimarkt-Logo da, den er in Mannheim bekommen hat. Ob er nun als Wasserball verwendet wird, zum Volleyballspielen oder, wie Doll hofft, vielleicht eines Tages für die Aquagymnastik, bleibt an diesem Tag offen. Dafür holt er seinen Terminkalender: Weil sich heuer die Wiedereröffnung zum 20. Mal jährt, ist am 18. Juli ein "Simon and Garfunkel-Revival"-Konzert geplant, am 28. Juli ein Jubiläumsfest und am 12. September eine Party für die Jüngeren mit Rock, Pop und Techno. Für das kommende Jahr, wenn das Schwimmbad 80 Jahre alt wird und der Trägerverein 25, plant die IEWS größere Baumaßnahmen, über die Doll aber einstweilen noch den Mantel des Schweigens breiten will: "Da ist noch nicht alles in trockenen Tüchern."

Dafür spricht er umso ausführlicher über den neuen Wirt des Schwimmbadrestaurants, Andreas Murke. "Einen netten, lieben Kerl mit Ideen" nennt er den Mann, den viele noch aus Andreas Macks Serviceteam kennen und der jetzt in Eigenregie weitermacht. Frühstück und Sonntagsbrunch sind ein paar dieser Ideen, die Murke umsetzen will, sobald es wärmer ist. Einstweilen startet er mit "Kleinigkeiten": Es gibt Brat- und Feuerwürste, Rühreibrötchen mit Tomate, Wiener Würstchen und Brötchen mit knusprigen Schnitzeln, dazu frisch gebrühten Kaffee, kühle Getränke oder Bier vom Fass. Die Kinder haben am Kiosk die Qual der Wahl, wo der Chef oder seine Helfer mit Engelsgeduld Tüten mit bunten Süßigkeiten füllen oder Eis aus der Truhe holen.

Am Beckenrand haben die IEWS-Mitglieder derweil ein Kuchenbuffet aufgebaut, das um die Mittagszeit ständig Nachschub bekommt: Schoko- und Sahnetorten oder appetitliche Erdbeerkuchen verlocken zum Naschen. Bei der "Künstlermeile" am Eingang werden dagegen Schmuck-Fans fündig: Ketten aus bunten Steinen, Ohrringe oder Ringe aus verschnörkelten Silberdrähten glitzern in der Sonne, daneben findet man selbst genähte Taschen oder bemalte Holzschilder. Und, wie in den letzten Jahren, auch den Büchertisch, von dem man sich für wenig Geld eine Schwimmbad-Lektüre mitnehmen kann. Das Schönste: Der Tisch ist während der ganzen Badesaison aufgebaut.

Info: Ab sofort gelten die folgenden Öffnungszeiten: öffentliche Badezeit von 10 bis 18.30 Uhr, zusätzlich für Mitglieder von 8 bis 10 Uhr und 18.30 bis 21 Uhr.