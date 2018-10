Von Axel Sturm

Ladenburg/Weinheim. Für die 7. Runde des Projekts "School of Rock" der Popakademie Baden-Württemberg haben sich zwölf Schulen qualifiziert, darunter auch die Weinheimer Maria-Montessori-Schule. Jetzt besuchten 15 Studenten der Akademie die Bildungseinrichtung für geistig behinderte Kinder in Ladenburg, um mit den Schülern zu musizieren. Weil die Schule in Weinheim derzeit umgebaut wird, findet der Unterricht augenblicklich in der "alten Martinsschule" in Ladenburg statt.

Mit Beginn des neuen Schuljahres werden die Schüler wieder in ihr "Stammhaus" nach Weinheim zurückkehren können, sagte Schulleiter Arnulf Amberg der RNZ am Rande der Veranstaltung.

"Die Freude war natürlich riesengroß, als wir erfuhren, dass wir bei ,School of Rock' dabei sind", berichteten Amberg und sein Stellvertreter Steffen Funk. Das Projekt hat das Ziel, bei Kindern frühzeitig die Sinne für die Popularmusik zu schärfen. "Gemeinsames Musizieren fördert die Kreativität und den Teamgedanken", halten es die beiden Führungskräfte für wichtig, dass auch behinderte Menschen an dem Projekt teilnehmen können. "Unsere Kinder sind nicht behindert, was die Wahrnehmung betrifft. Rockmusik spricht auch unsere Schüler an", prognostizierten Amberg und Funk, dass die Schüler mit Feuereifer bei der Sache sein werden. Ein Blick in die Gesichter der Kinder genügte, um festzustellen, wie recht die beiden Pädagogen mit ihrer Prognose hatten.

Für Axel Schwarz, künstlerischer Leiter des Projektes "School of Rock", waren die Reaktionen und die Freude der Schüler keine große Überraschung. "Wir haben schon mehrfach mit behinderten Kindern gearbeitet, beispielsweise in der Ladenburger Martinsschule. Wir wissen, dass gerade diese Kinder sehr viel Spaß an der Musik haben", merkte Schwarz an, dass die Freude viel direkter und spontaner ausgedrückt wird. Natürlich haben sich die angehenden Profimusiker darauf eingestellt, kleine Lernschritte umzusetzen. Die Methodik wird an die Fähigkeiten der Schüler angepasst. Mit behinderten Menschen muss man stärker kommunizieren, viel zeigen und vormachen. Auch Wiederholungen sind wichtig, was aber auch beim Unterricht mit nichtbehinderten Kindern erforderlich sei. Die Erfolge, die bei den Workshops mit den Schülern der Montessori-Schule erzielt wurden, fand Schwarz sehr beachtlich. Beim Gesangsworkshop wurden ebenso Talente entdeckt wie im Band-Workshop, und es blieb den Experten nicht verborgen, dass die Musiklehrer der Schulband "M+M's" hervorragende Arbeit leisten.

Bei der Body-Percussion wurde das Rhythmusgefühl geschult, und gerade auf diesem Gebiet haben behinderte Menschen nicht selten sogar Vorteile. "Dieser Workshop war schon sehr beeindruckend", sprach Axel Schwarz den Kindern ein Riesenkompliment für ihr Engagement aus. Auch beim gemeinsamen Abschlusskonzert in der Schulaula wurde deutlich, dass Musik die Emotionen treffen kann. Die Kinder setzten den gelernten Stoff geradezu leidenschaftlich um.

Auch die Dozenten der Popakademie waren beeindruckt vom Auftritt der Schüler. Die Nachwuchsmusiker werden ihr Können beim Abschlusskonzert am 15. Juni in der Alten Feuerwache in Mannheim noch einmal zeigen. "Wir sind bereit", ist auch Schulleiter Arnulf Amberg zuversichtlich, dass die Musiker seiner Schule beim Abschlusskonzert eine gute Figur abgeben werden.