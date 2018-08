Von Axel Sturm

Ladenburg. Zwei Beschwerdebriefe der Vorstandschaft des Heimatbunds, die an die Vereinsmitglieder und den Gemeinderat verschickt wurden, verdeutlichen, was in der Stadt schon seit geraumer Zeit offensichtlich ist: Das Verhältnis zwischen dem Leiter des Ladenburger Lobdengaumuseums, Andreas Hensen, und der Vorstandschaft des Geschichtsvereins ist zerrüttet. Die Vorwürfe, die die Unterzeichner Meinhard Georg, Carola Schuhmann und Werner Molitor in den Raum stellen, geben wenig Anlass zur Hoffnung, dass sich der unschöne Konflikt lösen lässt.

Von Affronts und Beleidigungen

Dies befürchtet auch Bürgermeister Rainer Ziegler, der über den Weg des Geschichtsvereins, an die Öffentlichkeit zu gehen, nicht glücklich ist. "Die Sache kann niemand gebrauchen.

Nicht der Heimatbund, nicht der Museumsleiter, nicht der Bürgermeister und schon gar nicht das Lobdengaumuseum selbst - es gibt wohl nur Verlierer", sagte Rainer Ziegler. Der Bürgermeister räumte ein, dass die Schlichtungsgespräche zwischen dem Heimatbundvorstand und dem Museumsleiter "leider nicht gefruchtet haben". Der Ältestenrat des Gemeinderats ist mittlerweile informiert.

In einem Brief des Heimatbunds vom 8. Juli an den Bürgermeister beschwerte sich die Vorstandschaft, weil Hensen auf der Homepage des Museums den Link zum Heimatbund löschen ließ.

Hensen wolle damit die Trennung zum Heimatbund zum Ausdruck bringen, so die Unterzeichner. "Die Vorstandschaft nimmt diesen Affront nicht hin", heißt es in dem Brief. Der Bürgermeister solle Hensen auffordern, den Link wieder einzufügen.

Die Vorstände forderten auch ein "gesittetes Benehmen" gegenüber den Mitgliedern des Heimatbunds ein: "Er (Hensen, Anm.d.Red.) muss nicht ständig zum Ausdruck bringen, dass er den Heimatbund und seine Mitglieder verachtet." Hensen würde mit seinem Verhalten nicht nur die Zusammenarbeit mit dem Heimatbund sondern auch das Bestehen des Museums prinzipiell gefährden, so der Vorwurf. Der Verein forderte vom Bürgermeister eine Klärung der Angelegenheit, sonst würde man sich an den Gemeinderat wenden.

Genau das ist nun am 11. August geschehen. Die Ratsmitglieder und die Mitglieder des Vereins wurden informiert, dass die Zusammenarbeit mit der Museumsführung immer schwieriger werde. Der Verein weist auf eine Vereinbarung des Heimatbunds mit der Stadt von 1966 hin, wo die Kooperation des Vereins mit dem Museum festgelegt ist.

Georg befürchtet allerdings, dass diese Vereinbarung dem Museumsleiter nie vorgelegt wurde. Mit der Arbeit von Hensen ist der Verein nur zum Teil zufrieden. "Wir machen uns Sorgen um das Museum", schreibt die Vorstandschaft. Hensen würde sich zum Beispiel weigern, ein "schlichtes Museumsfaltblatt" zu erstellen.

Kein Rücktrittsgedanke

Hensen sagte der RNZ auf Anfrage, dass er sich an der Schlammschlacht des Heimatbunds nicht beteiligen werde. "Der Amoklauf der Vorstandschaft" bringe die Stadt nicht weiter, sagte er. Er schätze das Engagement des Heimatbunds sehr. Aber wie ein Museum geführt werden müsse, um es auf die Zukunft vorzubereiten, das solle man der Leitung überlassen. "Ich habe die Verantwortung für das Museum und die werde ich tragen", sagte Hensen: "Es gibt so viel zu tun in dieser interessanten Stadt - meine Energie möchte ich daher in die wesentlichen Dinge stecken."

Hensen sagte, er habe nach Versendung des Briefs durch den Heimatbund viel Zuspruch erhalten. An einen Rücktritt denke er "selbstverständlich nicht": "Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen und die gilt es umzusetzen."

Am Dienstag, 1. September, soll um 19 Uhr mit Vertretern der Gemeinderatsfraktionen ein klärendes Gespräch in der alten Kochschule des Heimatbunds stattfinden. "Eingeladen ist der Bürgermeister zu diesem Gespräch nicht", sagte Ziegler.