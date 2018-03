Hirschberg-Leutershausen. (aste) Gina ist die Kleinste in ihrer Klasse, und ihr Mitschüler Johannes hat sie schon wieder blöd angemacht. Jetzt sitzen die beiden Streithähne bei den Streitschlichtern Brandy und Fabienne und suchen nach einer Lösung aus ihrem Zoff. Noch ist das die Szene aus einem Rollenspiel, doch schon bald wird das eine ganz reale Situation sein. Denn an der Karl-Drais-Schule werden derzeit 15 neue Streitschlichter im Alter zwischen 13 und 15 Jahren ausgebildet. Ausgewählt wurden die Siebt- bis Neuntklässler von Lehrerin Mechthild Rösch, die das Streitschlichter-Projekt an der Schule schon seit mehreren Jahren betreut.

"Das müssen nicht unbedingt die Braven sein", betonte Rösch. Vielmehr sind es solche, die sich füreinander einsetzen und bei ihren Mitschülern Anerkennung finden. Los ging es für die künftigen Streitschlichter mit zwei Auftaktveranstaltungen im Hirschberger Jugendhaus. Während der beiden Ausbildungstage lernen die Jugendlichen anhand von Rollenspielen mit typischen Fallbeispielen den Ablauf eines Streitschlichtungs-Gesprächs kennen. Sie üben, einander zuzuhören, sich emotional in andere hineinzuversetzen und verschiedene Blickwinkel einer Streitsituation zu erkennen. Und dabei auch persönliche Sympathien oder Antipathien zurückzunehmen. "Das ist schon eine starke Herausforderung für die Jugendlichen", weiß Workshop-Leiter Joschi Kratzer aus Erfahrung. Über 500 Jugendliche hat der Diplom-Psychologe während seiner Tätigkeit für das Schülerreferat Mannheim des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) schon an verschiedenen Schulen ausgebildet.

"Im Idealfall sollten sich die Streithähne direkt an die Streitschlichter wenden", sagt Kratzer. Doch in der Regel sei es eher so, dass Lehrer oder Betreuer eine Situation beobachten und den Tipp geben, sich einen "Termin" bei den Streitschlichtern zu holen.

Die Streitschlichter-Gespräche sind absolut vertraulich. Weder Lehrer noch Eltern werden über das Gesprochene informiert. Beide Parteien müssen sich gegenseitig anerkennen und mit den Gesprächs-Regeln einverstanden erklären. "Ziel ist es, dass die Schüler in der Lage sind, einen Streit untereinander selbst zu lösen", erklärte Rösch. Eine Woche nach dem Gespräch findet dann noch einmal ein Nachtreffen mit allen Beteiligten statt, um zu überprüfen, ob die getroffenen Vereinbarungen eingehalten wurden.

"Streitschlichtung verhindert keinen Streit, aber sie ermöglicht das Vertragen", nennt Kratzer die existenzielle Idee dahinter. Dadurch wird die Bereitschaft geschaffen, sich auch wieder die Hand zu geben. Künftig werden die Streitschlichter in Zweierteams täglich zu festen Sprechstunden für ihre Mitschüler erreichbar sein. Sie werden sich in den Klassen vorstellen und auf dem Schulhof Präsenz zeigen. Dabei hilft ihnen die Bürgerstiftung Hirschberg, die ihnen nicht nur gut erkennbare Streitschlichter-T-Shirts stiftet, sondern nun zum zweiten Mal auch die gesamte Ausbildung finanziert.

"Den Kindern wird das Selbstvertrauen gegeben, durch Gespräche Konflikte lösen zu können", lobt Vorsitzender Dr. Klaus Westmann das für ihn absolut förderungswürdige Streitschlichter-Projekt.