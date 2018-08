Hirschberg-Leutershausen. (zg/ans) Der Vorsitzende des Oldtimerclubs Leutershausen, Klaus Peekel, und der Rest der Vorstandschaft, sind mittendrin in den Vorbereitungen zur diesjährigen fünften Oldtimershow. Da müssen Genehmigungen eingeholt, Einkäufe getätigt und Getränke bestellt werden. "Also alles in allem ein volles Programm", heißt es von Seiten des Oldtimerclubs.

Es soll dieses Jahr wieder etwas Besonderes für die Oldtimerfreunde und Zuschauer werden, kündigt der OCL für die Veranstaltung an, die am Sonntag, 1. Juli, rund um die Raiffeisenstraße über die Bühne geht.

Eröffnet wird die Show um 11 Uhr durch Bürgermeister Manuel Just, danach spielt die Stadtkapelle Ladenburg bis 13 Uhr. Nach einer kleinen Pause für die Ohren spielt die Band "Big-Small" aus Mannheim Musik aus den 60ern, 70ern und 80ern. Darauf freut sich der Club besonders.

Der schönste Oldtimer wird wieder gewählt, dazu ist das Publikum gefragt. Es gibt zwei Kategorien: Oldtimer bis 1975 und Oldtimer beziehungsweise Youngtimer bis 1992. Der erste Preis ist jeweils ein Pokal und ein Scheck in Höhe von 50 Euro, zweiter Preis eine Clubarmbanduhr, dritter Preis Eintrittskarten für das Technikmuseum Speyer/Sinsheim.

Es werden wieder ganz besondere Fahrzeuge ausgestellt: Dabei sind Autos, Motorräder und Traktoren. Hunger und Durst müssen die Gäste nicht leiden, der Oldtimerclub hat 25 Helfer, die für das leibliche Wohl sorgen. Mit Hilfe der Gemeindemitarbeiter wird dieses Jahr die Bahnhofstraße beflaggt, um das Ganze noch mehr zu verschönern. Dafür ist der OCL der Gemeindeverwaltung dankbar, die auch sonst sehr kooperativ sei und den Oldtimerclub in allen Belangen unterstütze.

Da sich viele Clubs angemeldet haben, wird es eng. Deshalb sperrt man dieses Jahr teilweise auch die Hölderlin-straße, um Platz für die schönen Fahrzeuge zu haben. Der Parkplatz an der Schillerschule wiederum wird für die Mitarbeiter und die Musiker gesperrt.

Jetzt hofft der Oldtimerclub auf zahlreiche Besucher, die sich die fünfte Show des OCL nicht entgehen lassen wollen.