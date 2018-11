Von Carsten Blaue

Schriesheim. Am Freitag gegen Abend wird sich der neue Festzeltwirt des Mathaisemarkts, Hans-Peter Küffner aus Langenbrettach, im Rathaus vorstellen. Es gebe ein Gläschen Wein, außerdem werde Küffner ein "Probeessen" servieren, kündigte Bürgermeister Hansjörg Höfer an. Eingeladen dazu hat er einen exklusiven Kreis derjenigen, die während des Volksfests vom 1. bis 10. März direkt mit dem Wirt zu tun haben, weil sie in die Gestaltung des Programms im Festzelt maßgeblich involviert sind. Dazu gehören, laut Höfer, etwa die Akteure hinter den Kulissen der Krönung, die Organisatorinnen der Modenschau oder der Veranstalter der KSV-Boxmatinee, Werner Kranz. Auch die Spitze der Winzergenossenschaft soll dabei sein, und die Presse erhielt ebenfalls eine Einladung. Küffner werde in diesem Rahmen die Bands nennen, die in seinem Festzelt spielen, sagte Höfer am Donnerstag auf Anfrage. Über das Programm werde man ebenfalls sprechen, "aber da gibt es ja keine Veränderungen." Höfers Vorfeierlaune schien also glänzend. Bis Donnerstagnachmittag.

Ausgerechnet Dr. Barbara Schenk-Zitsch, Wolfgang Fremgen und Heinz Waegner verhagelten dem Bürgermeister die Stimmung. In einer E-Mail schrieben sie: "Die Mitglieder der Grünen Liste im Marktausschuss halten es für nicht glücklich, dass das Programm des neuen Festzeltwirtes (...) schon bei einem Pressetermin vorgestellt wird, ohne vorher im Marktausschuss behandelt worden zu sein. In der Gemeinderatsitzung vom 24. Oktober 2012 wurde festgelegt, dass das Programm des neuen Wirtes vorher im Marktausschuss besprochen wird. Dieses Vorgehen wurde auch von anderen Fraktionen bestätigt. Als Mitglieder des Marktausschusses fragen wir uns nun: Welchen Zweck hat die am 18. Februar anberaumte Marktausschusssitzung überhaupt noch?". Erst hier soll das Programm offiziell verabschiedet werden. Die Grünen fühlen sich nun offensichtlich übergangen und haben gleich auch noch das Protokoll des Gemeinderats vom 24. Oktober 2012 mitgeschickt.

In jener Sitzung hatten die Grünen gegen Küffner Front gemacht, in dem sie an das GOND-Musikfestival zu Ehren der umstrittenen, aber längst aufgelösten Band "Böhse Onkelz" erinnerten. Das hatte im Jahr 2007 auf Küffners Gelände in Langenbrettach stattgefunden, und so verlangten die Grünen vom Wirt seinerzeit eine öffentliche Distanzierung, bevor man Küffner das Mathaisemarktfestzelt überlassen könne. Die anderen Fraktionen reagierten mit Unverständnis auf diesen Vorstoß und betonten, dass es der Marktausschuss sei, der das Programm im Festzelt zu gestalten habe. Vor diesem Hintergrund ist der gestrige Kritik der Grünen zu sehen. Höfer dagegen war schier sprachlos: "Wir haben einen Vertrag mit dem Festzeltwirt. Und auch in der Vergangenheit haben wir im Marktausschuss noch nie über die einzelnen Bands gesprochen. Zudem gibt es, wie gesagt, keine Programmveränderungen."

Also ist auch unter dem neuen Festzeltwirt am Mathaisemarktmontag, 4. März, der "Abend der Vereine" eingeplant. Küffner werde die Vereine zu einem Essen einladen, hieß es aus dem Rathaus. Also soll es im Gegenzug auch wieder ein buntes Unterhaltungsprogramm geben. Alle Vereine, die sich mit einem Beitrag beteiligen möchten, sollten sich bis Freitag, 22. Februar, bei Organisator und Moderator Klaus Urban im Rathaus melden - entweder telefonisch unter der Nummer 0 62 03 / 602 159 oder per E-Mail an Klaus.Urban@schriesheim.de.