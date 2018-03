Am 'Kappeseck' in wird eine Fläche von rund 5,5 Hektar aus einer möglichen Bebauung herausgenommen. Foto: Hofmann

Edingen-Neckarhausen. (joho) Harsche Worte richtete CDU-Fraktionschef Gerhard Hund zu Beginn der Beratung über Ausgleichsflächen für die Projekte "Wohnen und Freizeit in Neckarhausen-Nord" und "Hilfeleistungszentrum Edingen-Neckarhausen" (HLZ) an einen Landwirt, der Ratsmitgliedern in einem Brief und in einer Fragestunde private Interessen vorgeworfen hatte. "Ich habe auf Ihren Brief nicht geantwortet. Die darin enthaltenen Unterstellungen sind ehrabschneidend, das lasse ich mir nicht bieten", machte Hund unmissverständlich klar.

Am Mittwoch hatte der Gemeinderat beschlossen, das Gewann "Kirchhofpfad", das bislang in "Zeitstufe I" als sofort bebaubares Areal im Flächennutzungsplan ausgewiesen ist, zurückzustufen. Damit kommt das Gebiet erst 2015 für eine Bebauung infrage. Ausgeglichen werden sollen die Flächen von etwa über fünf Hektar am "Kappeseck" in Neckarhausen nordwestlich der Bahnstrecke. Zudem erteilte der Rat einem weiteren Gewerbegebiet eine Absage (wir berichteten).

Es gehe nicht nur um den Kirchhofpfad, sondern darum, die Baulücke in Neckarhausen zu schließen, betonte Hund. Es sei jedem klar gewesen, dass sich diese Fläche als Baugebiet anbiete. Sie liege im Ortszentrum, sei voll erschlossen und wunderbar zu verwenden. "Niemand hat je gesagt, dass dort nie gebaut werde", so Hund. Es gehe um 5,5 Hektar, die nun als Ausgleich herausgenommen werden müssen. "Neckarhausen muss noch eine Perspektive haben", so Hund. Als Erweiterungsfläche biete sich das Kappesá †eck an, da es voll erschlossen sei. Kompensieren könne man im Gewann "Lämmerhorst".

"Wir sind keine Fraktion der eisernen Entschlüsse und haben uns schon vom Gewerbegebiet verabschiedet", erklärte SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Zachler. Die Kompensation sollte man über das Kappeseck angehen. "Wir kommen langsam zu einem Ergebnis", befand Hans Stahl. "Der Kirchhofpfad bleibt drin, eine Bebauung will ich aber gar nicht erleben." Auch der UBL-Fraktionschef war dafür, die Flächen am Kappeseck ausgleichen. Dem schlossen sich Gerd Brecht (Grüne) und Christian Volk an. Wegen Befangenheit hatte Bürgermeister Roland Marsch den Ratstisch verlassen und seiner Stellvertreterin Heidi Gade den Vorsitz überlassen. Neben ihr hatte Martin Müller, Geschäftsführer des Nachbarschaftsverbandes (NV) Heidelberg-Mannheim, Platz genommen und stand den Gemeinderäten für rechtliche Erläuterungen zur Verfügung. Der Innenbereich der Gemeinden müsse gestützt und eine übermäßige Bebauung im Außenbereich kompensiert werden, erläuterte er das Ziel des NV. Allerdings herrschte im Rat einige Unklarheit, was genau als Innenbereich zu werten ist. Müller: "Eine dreiseitige Bebauung gehört zum Innenbereich". Gerhard Hund konnte allerdings nicht nachvollziehen, warum in "Neckarhausen Nord" zweiseitig bebaute und voll erschlossene Bereiche nicht in den Innenbereich gehören sollen. "Ich sag jetzt lieber nichts mehr, sonst müssen wir noch mehr kompensieren."

In der Sitzung berichtete Bauamtsleiter Horst Göhrig auch von einem Gespräch Anfang Juli im Regierungspräsidium über die mögliche Zufahrt zum HLZ. Hierbei habe sich als einzig sinnvolle Lösung eine Zufahrt gegenüber der Gerberstraße ergeben. Geprüft werden soll eine Zufahrt in Form eines Kreisverkehrs, eventuell auch als Kreuzung mit Lichtzeichenanlage. "Wir brauchen das HLZ, um Doppelstrukturen abzubauen. Aber es mitten rein zu setzen, ist ein Schildbürgerstreich", erklärte Hund dazu.. Eine Zufahrt über die P+R-Anlage müsse sein. Dass das Gewerbegebiet passé ist, sei eine gute Entscheidung. "Wir brauchen keine weiteren Discounter."