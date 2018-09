Ladenburg. (nip) Ein Porträt von ihm und Christel Engelhart im Rahmen der Turnfest-Berichterstattung? Kurt W. Zepf wiegt den Kopf; und wenn der OAL-Chef nachdenklich guckt, weiß man, dass man neu planen muss. Warum, das macht er einem gleich klar: Die Vorbereitung und Organisation des Riesenspektakels "Internationales Deutsches Turnfest" in der Metropolregion liegt in den Händen vieler, auch in Ladenburg.

Vom Rathaus nennt Zepf Brigitte Stahl und Daniela Kirchenkamp; die Verwaltung wiederum sprach seinerzeit ihn und Christel Engelhart sowie auch Griseldis Schmitt an. "Wir haben dann als Multiplikatoren gewirkt und Helferá †akquise betrieben." Insgesamt sind rund 170 Helfer im Einsatz, wovon ein Großteil aus den Reihen der LSV, aber auch aus anderen Vereinen und Institutionen kommt.

"Wir hatten das Glück, liebe Menschen zu finden, die Teilverantwortung übernahmen", schildert Zepf. Das Frühstück und die Abendbewirtung für die knapp 630 Gäste aus Bayern, die in drei Gebäuden von Carl-Benz-Gymnasium und Merian-Realschule untergebracht sind, übernimmt Ladenburgs größter Verein, koordiniert durch Christel Engelhart. Anreise, Koordination und Raumbelegung managt Reinhard Arlt, das Quartiermanagement besteht aus Kurt W. Zepf, Gernod Jungcurt, Fritz Lackner und Erich Walscher. Von daher hält Zepf es für vermessen, lediglich ihn als Quartier- und Christel Engelhart als Bewirtungsmanagerin vorzustellen.

Die Frage nach dem persönlichen Einsatz, nach Stundenzahlen und Freizeitverlust macht beide etwas ratlos. Idealismus? "Ja, klar, den braucht man unbedingt", meint LSV-Abteilungsleiterin Engelhart. Außer Gotteslohn gibt's eigentlich nicht viel. Selbst die Karten um den Hals weisen lediglich die Helfer aus. Anders als bei den Gästen können die Helfer sie nicht mal für den ÖPNV einsetzen.

Sicher gab es Überlastungssituationen, gibt Zepf zu. Seit Anfang Oktober sind die regionalen und lokalen Turnfestmacher mit den Vorbereitungen befasst. Hunderte von Emails haben er und Engelhart beantwortet. "Es gab sehr viel individuell zu klären. Zahlreiche Einzelpersonen meldeten sich, die nach Gastronomie, Einkaufs- und Abstellmöglichkeiten für ihren Wohnwagen fragten. Eine Familie mit Baby fragte an, ob sie im Schulhof parken könne, was dann auch irgendwie noch möglich gemacht wurde. Am Donnerstagabend hatte ich mir eigentlich eine Auszeit genommen", schildert Zepf. Nach dem Tennisspiel ging er zu Hause noch einmal an den Computer. "Da waren schon wieder 22 Mails aufgelaufen." Bis sie bearbeitet und beantwortet waren, war Mitternacht längst vorbei.

Keiner aus dem Team beklagt sich aber, obwohl sie wissen, dass sie nicht vor Mitternacht ins Bett kommen: "Wir müssen 24 Stunden am Tag die Gebäude mit Personal bestücken, kontrollieren, wer reinkommt und die Verantwortung für die Notrufaktivierung übernehmen."

Die 30-köpfige Bewirtungsmannschaft startet morgens um sechs Uhr den Frühstücksservice und spätnachmittags ab 17 Uhr das Abendessen. Fast alle, die dabei sind, sind langjährige Vereinsmitglieder, teilweise seit Jahrzehnten im Sport aktiv.

Viele der Besucher aus dem Bayerischen kommen trotz anderslautendem Appell mit dem eigenen Auto. Nun ja, es kann nicht alles rund laufen bei solch einer Mammutveranstaltung.

Aber Christel Engelhart liefert ein gutes Schlusswort fürs Gespräch mit der RNZ: Man hat Arbeit vor sich: "Wir ziehen unsere Motivation aus dem Wunsch, gute Gastgeber sein zu wollen. Wir möchten, dass sich die Leute bei uns wohlfühlen und gerne wieder nach Ladenburg kommen."