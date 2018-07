Weinheim. (RNZ) "Ein Wespennest wird nicht von der Feuerwehr Weinheim beseitigt", betont Ralf Mittelbach. Vielmehr sei dies Sache von Schädlingsbekämpfern, sagt der Feuerwehrsprecher. Anlass dieser Klarstellung ist, dass sich immer wieder besorgte Bürger aus dem Stadtgebiet und den umliegenden Gemeinden melden, die sich durch Wespen oder Bienen gestört oder bedroht fühlen.

Grund der Anrufe, so Mittelbach, seien oft Wespennester, die etwa in Rollladenkästen, im Dachvorsprung oder in Mauerhohlräumen, Hecken und Büschen entstanden sind. Wespen, betont er weiter, stehen seit einigen Jahren unter Naturschutz und dürfen deshalb in der Regel nicht vernichtet werden. Wenn möglich, müssen die Insekten umgesiedelt werden. Nur in Ausnahmefällen, wenn die Umsiedelung technisch beziehungsweise praktisch nicht durchführbar sei und eine erhebliche Gefährdung oder Störung für Menschen oder Tiere vorliege, sei die Vernichtung zulässig. Die Feuerwehr sei weder für die Umsiedelung noch für die ausnahmsweise Vernichtung zuständig.

Die früher praktizierte Hilfe, die die Feuerwehr leistete, bevor Wespen unter Naturschutz gestellt wurden, sei nicht mehr möglich. "Fachleute für solche Fälle finden sich im Branchenbuch unter der Rubrik Schädlingsbekämpfer", so Mittelbach. Wenn man unter Berücksichtigung des Naturschutzgesetzes ein Wespennest selbst beseitigen wolle, erhalte man auch geeignete Mittel in den entsprechenden Fachmärkten.