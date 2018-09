Von Nicoline Pilz

Weinheim. Als Quartier für rund 300 Teilnehmer des Internationalen Deutschen Turnfestes gab sich die Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Weinheim international: "Wir haben auch eine Gruppe aus Portugal hier", berichtet Bernd Anich vom Arbeitskreis Tuju-Camp, der das Jugendlager im Weinheimer Schulzentrum organisiert hat.

"Es ist richtig gut hier", meint Fabio, der mit 30 weiteren Vereinsmitgliedern der TGS Walldorf in der Nähe von Frankfurt angereist war. Zusammen mit Charlotte, Colina und Svenja nehmen die Studenten am Turnergruppenwettstreit im synchronen Bodenturnen teil, einer Mischung aus Leichtathletik und Bodenturnen. Sie fühlen sich nach eigenem Bekunden in der Schule wohl, wo man sehr gut vom Caterer der Mensa versorgt werde. Zudem stimmt die Mischung aus Musikworkshops, Spieleangeboten, Stadtrallye und anderen Ausflügen für die jüngeren und älteren Jugendlichen.

Was das Quartett eher stört, sind die weiten Wege in der Metropolregion. Ihre Wettkämpfe führen nach Schifferstadt, Schwetzingen, Mutterstadt oder Lampertheim. "Der ÖPNV ist ja ganz okay, aber die Wartezeiten ziehen sich ", sagte Svenja.

Den Dachverband "Sportunion Österreich" repräsentieren die Jugendfunktionäre Martin, Silvia und Belinda, offenbar Stammgäste bei Turnfesten. Sie haben ihr Maskottchen "Ugotchi" im Bus mitgeschleppt: Das gelbe Küken durfte während der Turnfesttage in den Quadraten Mannheims oder bei der Messe auftreten. Zu ihnen gehört auch Bernd Anich, der die Bayerische Turnerjugend vertritt. "Wir haben hier 17 Gruppen und jede internationale hat eine deutsche Partnergruppe", erklärt er. Man probt gemeinsam für die Auftritte während der Abschlussgala am heutigen Freitag oder plant weitere Aktivitäten.

Eine offizielle Einladung des DTB hat beispielsweise der 21-jährige Björn vom Behindertensport Oberhausen (BSO) aus Nordrhein-Westfalen. "Ich bin zum ersten Mal bei einem Turnfest, weil es eben zum ersten Mal auch inklusiv ist", erzählt er. Das heißt, in der langen Geschichte des Deutschen Turnfestes ab 1860, die Internationalität kam ja erst im Jahr 2005 dazu, sind erstmals auch offiziell Menschen mit und ohne Handicap eingeladen.

Die Gruppe vom BSO hat Spaß: Weinheim und auch Mannheim gefielen ihnen als Städte, und die Betreuung sei einfach topp. Allerdings monieren auch sie die weiten Wege; dadurch, ergänzt der Wiener Martin, ginge auch ein wenig an Stimmung verloren, weil man sich tagsüber einfach nicht mal eben spontan begegne. Aber ansonsten lobt er fast überschwänglich: "Die Region ist so ansprechend hier, alles ist sehr grün."

Das liegt allerdings überwiegend am Regen, den es dieser Tage reichlich gibt. Das Wetter nehmen die Teilnehmer aus dem Ausland glücklicherweise nicht krumm. Einen schönen Abschiedsgruß liefert Colina: "Wir nehmen hier ja was fürs Leben mit."