Edingen-Neckarhausen. (sti) "Wir wollten als Kummetstolle in Neckarhausen mal ein Mega-Event machen", sagt Vorsitzender Michael Betzwieser und meint damit das Sommerspektakel "Wetten Spaß?", das am Samstag, 6. Juni, um 20.11 Uhr im Schlosshof über die Bühne gehen soll. Präsident Markus Schläfer fügt hinsichtlich der mitwirkenden "Promis aus Show, Sport und Kultur" an: "Wir backen da keine kleinen Brötchen."

Eigentlich hätte "Wetten Spaß?" schon voriges Jahr stattfinden sollen, doch machte das Wetter der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Jetzt hoffen die Kummetstolle auf mehr Glück; sonst gäbe es diesmal am 20. Juni einen Ersatz-Termin.

Für die Neckarhäuser KVK-Narrengilde war ein großer Unterhaltungsabend à la Gottschalk "ein lang gehegter Wunsch", so Betzwieser und Schläfer beim Pressegespräch am Schloss. Angedacht sei mal "Wetten Spaß?" als Prunksitzungs-Thema gewesen. Doch dann entschied man sich für eine Show außerhalb der Kampagne. Und somit nicht "karnevalistisch", zumal Fastnachts-Veranstaltungen zwischen Aschermittwoch und 11. November gar nicht gestattet seien. Also keine Narrenkappen, Pappnasen und "Narhalla-Marsch", dennoch, wie Betzwieser und Schläfer versichern, jede Menge Spaß, Klamauk, Parodie, Witz und Tanz.

Und das für Edingen-Neckarhausen im ganz großen Rahmen, was der KVK dank Sponsoren ohne zu viel eigenes Risiko stemmen könne. Für rund 800 Zuschauer wird der Schlosshof bestuhlt, bei freier Platzwahl. Der Vorstand rechnet mit 400 bis 500 Besuchern vom Ort und aus der Gemeinde - schließlich zählen die Kummetstolle allein über 300 Mitglieder und haben einen großen Fan- und Freundeskreis. Rund 300 Sommerspektakel-Besucher, so Betzwieser, erwarte man von auswärts. In Seckenheim, besonders aber in Ladenburg habe der KVK viele Anhänger.

Auf der Schlossveranda wird die Showbühne aufgebaut, nebst Laufsteg ins Publikum, mit Plattform am Ende. Aber: Betzwieser und Schläfer ließen beim Pressetermin längst nicht jede Katze aus dem Sack. Soviel wurde verraten: "Kein ‚Wetten Spaß?‘ ohne Baggerwette!", sagte Präsident Schläfer. Zudem rechne man fest mit Thomas Gottschalk als Moderator - "in seinen besten Outfits". Auch Co-Blondine Michelle Hunziker werde erwartet. Freilich müsse bei den VIPs mit An- und Abreise-Problemen, etwa durch Bahnstreik, gerechnet werden. Von der Idee, deshalb am Flugplatz Neuostheim um Aufhebung des Nachtflugverbots zu bitten, so Betzwieser, sei man aber wieder abgekommen.

Gottschalk hin, Hunziker her - eine Riesengaudi wird’s bestimmt. Mit drei Showblöcken à 45 Minuten, dazwischen Pausen, in denen das Helferteam von KVK und befreundeten Vereinen die Besucher in Zelten auf der Parkwiese bewirtet.

Info: Karten (11 Euro) gibt es in Neckarhausen bei Metzgerei Stachura (Hauptstraße), EP-Stahl (Theresienstraße) und in Ladenburg bei der Bäckerei Knapp (Café am Markt).