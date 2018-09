Ladenburg. (stu) Das Internationale Deutsche Turnfest, das vom 18. bis 25. Mai in der Metropolregion stattfinden wird, wirft seine Schatten voraus. Am größten Wettkampf- und Breitensportevent der Welt beteiligt sich auch die Stadt Ladenburg, die nicht nur Austragungsort von Wettbewerben, sondern auch Gastgeberin von rund 600 bayrischen Teilnehmern sein wird. Untergebracht werden die Sportler in der Merian-Realschule und im Carl-Benz-Gymnasium.

Bürgermeister Rainer Ziegler freut sich, weil sich Ladenburg "hervorragend präsentieren" kann. Um die Veranstaltung stemmen zu können, haben die Ladenburger 15 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Als das Maskottchen des Turnfestes, Fred, jüngst bei der Sportlerehrung vorbeischaute, zeigte er sich beeindruckt, was Ladenburg für eine sportbegeisterte Stadt ist.

Das Turnfest wird perfekt durchorganisiert. In jeder teilnehmenden Kommune sind Quartiermanager für die Umsetzung der Vorgaben verantwortlich. Organisationschef in Ladenburg ist OAL-Vorsitzender Kurt W. Zepf. Enge Absprachen gibt es mit der Stadtverwaltung und der Ladenburger Sportvereinigung (LSV). "Das Turnfest ist keine Veranstaltung eines Vereins. Organisator ist die Stadt, die sich Hilfe aus allen Vereinen, aber auch aus der Bürgerschaft erhofft", erklärte Zepf im RNZ-Gespräch. Er findet, dass sich jeder einbringen kann. "Man kann durch seine Hilfsangebote der Stadt etwas zurückgeben". In Ladenburg gebe es zwar ein ausgeprägtes bürgerschaftliches Engagement, ergänzte Ziegler, aber noch werden Helfer gesucht. Rund 100 Helfer werden benötigt, die sich um die Gäste kümmern. Neben Zepf haben sich Gernot Jungcurt, Fritz Lackner und Erich Walcher bereit erklärt, als Quartiermanager zu fungieren, die die Hauptverantwortung tragen. Gesucht werden jetzt noch "Schulverantwortliche", die in den Quartieren in den beiden Schulen eine Schicht übernehmen. Eine Schicht geht in der Regel sechs Stunden.

Komplett sei bereits das Frühstücksteam, das unter der Leitung von Christel Engelhardt und Griseldis Schmitt die Gäste bewirten wird. Gesucht werden noch Personen, die als Ansprechpartner der Gäste vor Ort tätig sein sollen oder die die Schulen beaufsichtigen. Die Sicherheitsstandards seien enorm hoch, berichtete Zepf, der mit seinen Quartiermanagern schon mehrere Schulungen absolvierte. Hygienevorschriften oder Brandschutz wurden den Gastgebern näher gebracht. Zepf lernte auch, dass jeder Teilnehmer ein Recht auf 4,5 Quadratmeter Nutzerfläche in den Klassenräumen und Quartieren hat. "Die Bürokratie ist in der Tat sehr hoch", ist Zepf schon ein wenig verwundert.

Er organisiert beim Ladenburg Triathlon auch die Schwimmwettbewerbe, und das helfe, auch scheinbar unnötige Dinge gelassen zu sehen. "Wir wollen gute Gastgeber sein, und wir wünschen uns, dass Ladenburg bei den Teilnehmern in bester Erinnerung beleibt", haben sich Zepf und Bürgermeister Ziegler als Ziel gesetzt.

Koordiniert werden die Einsatzpläne im Rathaus. Wer das Turnfest unterstützen möchte - bisher sind nämlich erst 50 Prozent der Schichten belegt - der sollte sich im Rathaus melden. Brigitte Stahl (06203/70104) und Daniela Kirchenkamp (06203/70103) geben Auskunft.