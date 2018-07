Der Vorverkauf für die Weinprobe in luftiger Höhe heute noch bis 12 Uhr. Foto: Kreutzer

Schriesheim. (cab) Es sind noch Gondeln frei für die Weinprobe im Riesenrad "Juwel" am Donnerstag, 13. März, um 18 Uhr. Erstmals wird diese Weinverkostung in luftiger Höhe über dem Mathaisemarkt-Rummel von der RNZ, dem Schaustellerbetrieb Göbel und der Schriesheimer Winzergenossenschaft (WG) angeboten.

Das Wetter soll laut Vorhersage perfekt werden. So sind im Preis von 80 Euro pro Gondel nicht nur vier Weine der WG und die komplette Fahrt im Riesenrad für maximal sechs Personen enthalten, sondern wohl gleich auch noch ein Sonnenuntergang. Vorverkauf für die Riesenradweinprobe nur noch am heutigen Dienstag bis 12 Uhr in der RNZ-Geschäftsstelle Schriesheim.