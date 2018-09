Weinheim. (keke) Akrobatik des niederländisch-österreichischen "Back-up-Theaters", überzeugende Chöre der "Singschule an der Peterskirche" und eine tänzerische Note durch das "Blue Sky Orchester": Der Auftakt der neunten "Theater am Teich"-Reihe ("TaT") hinterließ Vorfreude auf die Veranstaltungen der nächsten Tage.

Neben den zu den Auftaktveranstaltungen strömenden Besuchern hatte auch "Kultursommer"-Organisator Gunnar Fuchs allen Grund zum Strahlen - vor allem mit Blick auf die Wettervorhersagen bis Sonntag. Hatten doch Regenschauer den "TaT"-Veranstaltungen in den vergangenen Jahren immer wieder Zuschauer gekostet.

Von der Köche Stirne heiß, rinnt der Schweiß: "Back-up-Theater", das sind Anja van Wijngaarden, Tonny Mulder und Johannes Fischer. Ihres Zeichens "Möchtegern-Köche", die alles beherrschen nur nicht das Herrichten und Servieren von Speisen. Dafür aber in punkto Akrobatik und dreidimensionalem Haute-Cuisine-Spektakel den Tisch bestens zu decken verstehen. Unter Zuhilfenahme von drei Baguette und mehreren Tischtüchern zauberten sie Zorro herbei, erweckten die Freiheitsstatue zum Leben und ließen Supermann über der Schlossparkwiese schweben. Und als sich Papa Thorsten zum Erschrecken von Töchterchen Mona und Ehefrau Susanne sogar als freiwillige Zielscheibe für "Messerwerfer" Antonio zur Verfügung stellte, floss auch hier der Schweiß in Strömen. Aber auch hier galt: Nichts wird so heiß gegessen, wie gekocht wird.

"Why we sing - Darum singen wir": So war in der Abendsonne das Motto und eines der Lieder überschrieben, mit dem die "Singschule an der Peterskirche" die inmitten des Schlossteichs aufgebaute Seebühne enterte. Doch nicht nur dieses Lied erzählte davon, "warum das Singen so viel Spaß macht und was Musik alles bewirken kann". Von der Burg Rotenberg direkt ans Wasser: Mehr als 70 Kinder des "Singparadieses" und des Hauptchors hatten sich im Rahmen einer Wochenend-Chorfreizeit der Singschule auf das musikalische Spektakel vorbereitet. Ließen Gospel- und Popsongs über die Wellen und das dicht bevölkerte Ufer erklingen. Animierten zur Freude von Chorleiterin Anne-Christine Langenbach mit Volksliedern auch die Besucher zum Mitsingen. Und begeisterten mit dem "Cup"-Song, bei dem sie ihr Lied selbst mit einem Plastik-Becher-Rhythmus begleiteten.

Sein Repertoire deutlich erweitert hat der Jugendchor. Was er unter anderem mit dem "Gabriella Song" und dem "Rendez-vous"-Lied bewies. Und damit zugleich beste Werbung für die "Stiftung Chorklang" betrieb, die sich die musikalische Aus- und Fortbildung von Kindern und Jugendlichen zur Aufgabe gemacht hat. Das "Blue Sky Orchestra" (BSO) rundete mit "Tributes to the masters of Swing" den "TaT"-Auftakt mit Klassikern wie "Lady is a Tramp" und "Fly me to the Moon" nicht weniger gehaltvoll ab. Und brauchte unter dem "Blauen Hut" sowie einem romantisch über der Tanzfläche stehenden Mond zum Tanz nicht lange zu bitten. Das "BSO" hatte den Swing nicht nur im Repertoire, sondern auch im Blut.

Fi Info: Heute gestaltet der "Odenwälder Shanty Chor" den zweiten Abend der diesjährigen "TaT"-Reihe. Am Samstag gibt auf der Teichbühne der "Blasse Bertram" ein Konzert, und am Sonntag ist hier der Kabarettist Rainer Kröhnert zu erleben. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Für Kinder steht am Sonntag, 15 Uhr, "Aschenputtel" auf dem Programm.