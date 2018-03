Weinheim. (RNZ) Bei mehreren Einsätzen war die Freiwillige Feuerwehr in Weinheim am Wochenende gefordert. Samstagnacht wurde die Abteilung Stadt in ein Einkaufszentrum in der Innenstadt gerufen. Die automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Warum die Anlage auslöste, wird vom Betreiber untersucht.