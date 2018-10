Weinheim. (web) Eigentlich hatte es für die südlichen Ortsteile Anfang Dezember richtig gut ausgesehen: Nach dem Ratsbeschluss zum Bau neuer und zur Sanierung alter Sportstätten hoffte man in "Weinheim-Süd" auf eine rasche Verwirklichung des Hallenprogramms. Und auf einen Haushalt, in dem dieses auch ausreichend Berücksichtigung findet.

Nach der Haushaltseinbringung von OB Heiner Bernhard ergibt sich jedoch ein anderes Bild: Das Hallenprogramm ist zwar beschlossen; doch ob aus den Vorhaben ab 2014 - oder erst in fünf bis zehn Jahren - konkrete Bauarbeiten werden, bleibt unklar. Schließlich kommen die Hallen in der Verwaltungsvorlage für den Haushalt 2014 und auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht vor (wir berichteten) - abgesehen von der Dachsanierung der Hohensachsener Mehrzweckhalle.

Entsprechend groß ist jetzt die Enttäuschung in den Ortsteilen. "Die Nutzerdialoge mit den Experten und Amtsleitern, aber auch die Bürgerinfo in der Stadthalle sind sehr konstruktiv verlaufen", erinnert sich Rainer Müller, Erster Vorsitzender der TSG Lützelsachsen, an die zweite Hälfte des Jahres 2013. Für Lützelsachsen hatte das von der Stadt und dem Gemeinderat angestoßene Dialogverfahren eine Sporthalle gebracht. "Eigentlich waren wir sehr optimistisch; und den Oberflockenbachern ging es ganz ähnlich." Von einer späteren Verwirklichung der Bauvorhaben sei nie die Rede gewesen.

Andreas Klinger, Erster Vorsitzender des Oberflockenbacher Turnvereins, bestätigt das. "Natürlich sind wir unzufrieden. Es ist völlig inakzeptabel, wenn die Sporthalle erst nach zehn Jahren fertig wird." Er gehe aber davon aus, dass sich an der Haushaltsvorlage noch etwas ändert. Handelt es sich dabei doch "nur" um einen Vorschlag der Verwaltungsspitze; die bindende Entscheidung treffen die Stadträte in den Haushaltsberatungen. Auch Johannes Fliedner, Sprecher der Hohensachsener Bürgerinitiative (BI) "Erhalt Mehrzweckhalle - Viktor-Dulger-Bad" bedauert, dass die drei Hallen im Verwaltungsentwurf kaum vorkommen. "Bei mir schwingt aber auch Freude mit: Immerhin will die Stadt jetzt das tun, was wir im Sommer skandiert haben", erinnert er an die fast schon historische Demo gegen die Schließung der Hohensachsener Sportstätte. Das damalige Protestmotto: "Wir wollen keine neue Halle, wir brauchen nur ein neues Dach!"

Alle drei Aktiven stellen allerdings klar, dass sie bisher kaum Zeit hatten, um mit ihren Mitstreitern über die neue Situation zu beratschlagen. Darauf weist auch Uwe Beuchle, Mitglied der Lützelsachsener BI "Pro Lü", hin: "Aber eigentlich überrascht mich das nicht." Vielmehr zeige die Vorlage deutlich, welche Vorhaben die Verwaltung bevorzuge. Nämlich "Prestigeprojekte" in der Kernstadt, etwa die Verknüpfung eines neuen Schulhauses mit dem REH-Kulturzentrum. "Jahrzehntelang wurde nichts getan. Jetzt kommt alles auf einmal, sodass die Hallen hinten runterfallen." Die BI fordert - im Gegensatz zur TSG Lützelsachsen - eine Mehrzweckhalle. "Je eher, desto besser." Und ein Gesamtkonzept für den Lützelsachsener Ortskern.