Weinheim/Heppenheim/Bensheim. (web) Weinheim nehme in guten Jahren 20 Millionen Euro Gewerbesteuern ein, das gleich große Bensheim schaffe satte 30 Millionen Euro: Mit diesem Vergleich wirbt OB Heiner Bernhard derzeit für die Erschließung der Breitwiesen an der A 5. Am Samstag folgte die Probe aufs Exempel: Wirtschaftsförderer Manfred Müller-Jehle hatte zu einer Bustour nach Heppenheim und Bensheim eingeladen. "Das sind die Städte, die bei der Ansiedlung Gewerbetreibender in Weinheim wildern", stimmte er die elf Mitfahrer ein - darunter übrigens nur einer ohne öffentliche Funktion.

Tatsächlich hätte sich Bernhard bei den Ausführungen seines Bensheimer Amtskollegen Thorsten Herrmann (CDU) wohl die Augen gerieben: Die gut 40.000-Einwohner-Stadt "kratzt bei den Gewerbesteuern sogar an der 40 Millionen-Euro-Marke".

Doch bevor man sich die Bensheimer "Erfolgsgeschichte" anschauen durfte, rollte der Bus ins Heppenheimer Gewerbegebiet Tiergartenstraße, wo CDU-Bürgermeister Rainer Burelbach und Wirschaftförderer Edgar Hörner zustiegen. Anfang der 1990er Jahre hatte die 25 000-Einwohner-Stadt das Gebiet an der A 5 erschlossen, genehmigt sind jetzt weitere 32 Hektar für ein Gewerbegebiet Süd. Dagegen gab es aber Widerstände: Am Ende hätten das Land Hessen und die Landwirte ihre Flächen abgeben - oder zu hohen Preisen verkauft. Erstaunen herrschte hier über Bernhards Aussage, man werde kein Gewerbegebiet "auf Vorrat" erschließen. "Das geht Schritt für Schritt", Interessenten müssten wissen, worauf sie sich einlassen, so die Hessen.

Für Burelbach lohnen sich die Bemühungen um Gewerbetreibende trotzdem: Alleine im Pharmaunternehmen Infectofarm seien 163 Menschen beschäftigt, zu 45 Prozent Frauen. Bekannter ist die Firma Langnese, die hier die größte Eiscremefabrik Europas unterhält - und etwa 780 Menschen beschäftigt. "Hier finden auch weniger gut Qualifizierte Arbeit", meinte Hörner. Dennoch wolle man keine großen Logistikfirmen.

"Geht ein 30-Mann-Betrieb weg, ist das ein größerer Skandal, als wenn ein 1000 Mitarbeiter starkes Unternehmen gar nicht erst kommt", gab Burelbach den "Nachbarn" noch mit auf den Weg. Der führte weiter nach Bensheim. "Wir haben im Gebiet Stubenwald I rund 3000 Arbeitsplätze", so Herrmann. Allein in einem großen Fitnesspark arbeiteten 100 Menschen. Man biete den Mitarbeitern von Firmen wie SAP, Suzuki Europa oder Jungheinrich auch Raum zum Entspannen, so Helmut Richter, Chef der Bensheimer Wirtschaftsförderung. 2002 habe die Stadt begonnen, den "campusartigen" Gewerbepark - ebenfalls ohne Großlogistiker - zu erschließen. "Wir verkaufen aber auch keine Flächen, die kleiner als 5000 Quadratmeter sind", so Hermann. "Wir wissen, dass mittelständische Unternehmen einen gewissen Stellenwert genießen möchten." Der Stubenwald I ist jetzt voll. Der Nachfolger "Stubenwald II" fällt auf Grund von Widerständen aber kleiner aus als geplant.