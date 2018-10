Von Marilena Geugjes

Weinheim. "Jugendliche sind unsere Zukunft. Wenn wir uns nicht um sie kümmern, sehen wir alt aus", erklärte Wolfgang Metzeltin, Vorsitzender des Stadtjugendrings mit Nachdruck. Wem er das erklärte? Einer großen Gruppe von Senioren, von denen zumindest ein Teil sich in den letzten Wochen vehement über eben jene Jugendliche beschwert hatte. Einmal mehr ist die Rede vom umstrittenen Platz unter dem Windecksteg, den einige Teenager zum abendlichen Treffpunkt, zum Feiern, Trinken und Musik hören auserkoren haben. Die Stadt hat bereits vor Wochen auf die Beschwerden von Anwohnern reagiert und Sitzgelegenheiten abgebaut, um die Aufenthaltsqualität auf dem Platz zu verringern.

Doch noch immer sind die Fronten verhärtet, wie sich kürzlich bei einer "Come-Together"-Veranstaltung auf der Schlossbergterrasse zeigte, welche die Mobile Jugendarbeit des Stadtjugendrings organisiert hatte. Ein Dialog zwischen den Generationen sollte hergestellt werden; allerdings waren die Jugendlichen, die an der Veranstaltung teilnehmen wollten, zu dieser Uhrzeit noch in der Schule oder am Arbeitsplatz. An ihrer statt nahmen etwa dreißig Senioren teil, die sich zur aktuellen Situation rund um das Pflegeheim äußerten. Dabei ergab sich ein zweigeteiltes Bild.

"Kein Kind darf verloren gehen. Und Kinder werden zu Jugendlichen, und die dürfen auch nicht verloren gehen", so Metzeltin weiter. Zustimmendes Gemurmel, jedoch auch ein lautes "Aber": Es könne wohl nicht sein, dass man Kinder anderer Leute erziehen müsse. Von Feierexzessen, Skatesessions und Steinwürfen war die Rede. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass viele derjenigen Rentner, die am meisten schimpften, selbst gar keine Anwohner sind - und persönlich nie von Lärm oder Verschmutzung betroffen waren. Es sind Immobilienbesitzer, die sich um den Wert ihrer Eigentumswohnungen an der Schlossbergterrasse sorgen.

Viele der Anwohner verstehen die Aufregung nicht - nicht einmal ein Teil derjenigen, deren Balkone in Richtung Windeckstegplatz zeigen. "Wir haben überhaupt nichts zu beklagen", erklärte ein Ehepaar, das vor kurzem aus Rittenweier an den Steg gezogen ist. Sie freuten sich über die zentrale Lage ihrer Wohnung; der Kontakt mit Jugendlichen halte auch sie jung. Auch andere konnten von durchaus positiven Erfahrungen und Gesprächen mit den Teenagern erzählen. Doch ihre Stimmen waren leise und blieben im Hintergrund. Laut wurde hingegen eine stark geschminkte und wohlfrisierte Dame: Sie verkündete, dass diese Jugendlichen von "einer gewissen Klientel" abstammten, ihr eigener Sohn nie "herumgelungert" sei. Auf Nachfrage erzählte sie, dass sie in Hemsbach wohne. Sie machte die Stadt dafür verantwortlich, nicht genug gegen diejenigen vorzugehen, die "regelmäßig ausrasten".

"Die Stadt sind wir alle", entgegnete Volker Kugel von der Mobilen Jugendarbeit, "es bringt nichts, die Verantwortung weiterzuschieben." Sein Lösungsansatz im Generationenkonflikt: "Miteinander statt übereinander reden. Wie es in den Wald ruft, so schallt es auch heraus." Wer Jugendlichen mit Respekt begegne und sie ernst nehme, der werde auch von der anderen Seite ernst genommen. Ein Dialog auf Augenhöhe müsse stattfinden, Berührungsängste abgebaut werden. Er schlug daher ein gemeinsames Sommerfest mit Jugendlichen und Anwohnern vor. "Abends wollen die Bewohner des Pflegeheims doch früh ins Bett!", war die Antwort.

Und auch tagsüber ist ein solches Fest offenbar nicht erwünscht. "Nicht mit den Jugendlichen", war zu hören. Zustimmendes Gemurmel. Metzeltin, Kugel, Jürgen Holzwardt und Elke Weitenkopf vom Stadtjugendring wirkten angesichts so vieler Vorurteile ein wenig hilflos. Dem Beobachter wiederum drängt sich allmählich die Frage auf, welche der beiden Konfliktparteien die tatsächlich erwachsene ist.