Weinheim. (keke) "Verständigung geschieht in erster Linie über die Sprache. Deshalb lohnt es sich, Deutsch zu lernen": Dr. Cristina Riccas Appelle und Worte sind nicht ungehört verhallt. Seit 2005 bietet die Volkshochschule Badische Bergstraße Integrationskurse an, damit deren Absolventen besser im Alltag zurechtkommen und schneller eine Arbeit finden können.

"Wir wollen in Deutschland nicht nur wohnen, sondern leben. Und Arbeit ist ein wichtiger Teil des Lebens für uns. Ohne Sprache können wir aber nicht arbeiten", so Athanasia, Siriporn und Sukhita wie aus einem Munde. Wie gut 40 andere haben auch sie in den vergangenen Monaten an vier Tagen in der Woche jeweils fünf Stunden für den Deutsch-Test für Zuwanderer gebüffelt. Jetzt erhielten sie aus der Hand von Ricca und ihren Kursleiterinnen den Lohn ihrer Anstrengungen: die begehrten Zertifikate. VHS-Vize Klaus Rippel wartete mit anderen, beeindruckenden Zahlen auf. 1460 Männer und Frauen aus 23 Nationen und von allen fünf Kontinenten sorgten in den vergangenen neun Jahren bei 335 angebotenen Modulen in verschiedenen Kompetenzbereichen für 5116 Belegungen und mehr als 32.000 Übungsstunden. Gut zwei Drittel waren Frauen. Die Erfolgsquote lag bei 75 Prozent. Nun sei es für alle wichtig, am Ball zu bleiben und sich weiter zu verbessern, spornten Regionalkoordinator Hartmut Michel und OB Heiner Bernhard die Absolventen weiter an.

Ein gutes Dutzend Teilnehmer ließ sich da nicht lange bitten: Sie zeigten im Frage-und-Antwort-Spiel, was sie gelernt hatten. Der Orientierungskurs habe ihr "die Menschen und das Gesicht Deutschlands nähergebracht", lobte die Marokkanerin Tamimount. Alkohol, Discos, Partys und Jeans seien für Frauen in Indien tabu, nannte Lakshmi Unterschiede zwischen alter und neuer Heimat.

Von acht Frauen in einem Zimmer im Flüchtlingsheim, täglichem Streit und vielen Problemen berichtete Christiana. "Die deutschen Menschen sind gut. Aber nicht die deutsche Polizei", beklagte sich die junge Nigerianerin: Auch, weil sie sehr oft kontrolliert werde. Als "Au-pair-Mädchen" ist Rima aus dem Uralgebirge gekommen. Sie fühlt sich in ihrer "Ersatzfamilie" wohl, kümmert sich dort um zwei kleine Kinder.

Eine Freundin kennengelernt und Klettern als Hobby entdeckt hat Christian aus Malaga. Iryna aus der Ukraine würde gerne ihrem Beruf als Technikerin in der Textilindustrie nachgehen. Dazu müsse sie sich ihr Diplom bestätigen lassen. "Und vorher gut Deutsch sprechen lernen." Kursleiterin Sybille Hettenbach-Ebel wusste ein Lied davon zu singen, wie schwer die Suche nach Artikeln und Wortmonstern wie etwa dem "Elektroanlageninstallateur" sein kann.

Apropos Singen: Emi Abo-Jonentz (Gesang) und Mayo Shimomura (Klavier) bewiesen zweisprachig, dass deutsche Volkslieder in Japan sehr gut "ankommen".