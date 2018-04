Weinheim. (web) Gut, dass am Sonntagabend nicht die Verlängerung eines Fußball-WM-Finales lief: Sonst hätte der Kabelfehler, der in der Nacht zum gestrigen Montag einen großflächigen Stromausfall verursacht hat, womöglich für viel böses Blut gesorgt: Am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, gingen in etlichen Weinheimer Haushalten die Lichter aus. Betroffen waren die Ortsteile Sulzbach, Lützelsachsen, Hohensachsen sowie die Bezirke Mult und Waid im Westen der Stadt. Auch die Nordstadt und Teile der Innenstadt bekamen den Energieausfall zu spüren. Mitarbeiter der Stadtwerke schafften es, die Versorgung durch Umschaltungen im Netz wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten: So war das Stromnetz bis etwa 2.30 Uhr an einigen Orten, aber keineswegs überall stabil. Der Ausfall entwickelte sich darüber hinaus zu einem (erneuten) Ärgernis für Berufspendler: Auch die Rechner der Ampeln an den Verkehrsknotenpunkten - im Bild: der Autobahnzubringer - fielen aus und blieben auch während des morgendlichen Berufsverkehrs abgeschaltet. So kam es bereits in den frühen Morgenstunden zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei regelte den Verkehr zeitweise mit Handsignalen. Es dauerte bis in den Vormittag hinein, ehe die wichtigsten Ampeln wieder funktionierten. Erst um die Mittagszeit waren alle Ampeln wieder auf ihren alten Stand programmiert. Größere Schäden blieben aus, lebenswichtige Anlagen, etwa in Krankenhäusern, verfügen ohnehin über Notstromaggregate. Foto: Kreutzer