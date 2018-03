Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. 30 Jahre Stadtseniorenrat Weinheim: Das war Anlass für eine kleine Feier im Alten Rathaus. Wolfgang Daffinger, der letzte noch lebende Mitbegründer dieser großartigen Einrichtung, hätte dort eine Rede halten sollen. Doch er befindet sich zurzeit im Krankenhaus. Von dort ließ er durch den Vorsitzenden Hans Mazur ein Grußwort übermitteln, und vom Bürgersaal aus gingen Genesungswünsche zurück. "30 Jahre im Dienst der älteren Generation" ist Titel einer Festschrift, die die Stationen des Stadtseniorenrates skizziert. Es war übrigens der erste seiner Art im Rhein-Neckar-Kreis.

Dazu schreibt OB Heiner Bernhard: "Nur besonders weitsichtige Politiker hatten in etwa eine Vorstellung davon, wie die Gesellschaft drei Jahrzehnte später aussehen könnte - nämlich immer stärker geprägt vom demografischen Wandel. Unser Ehrenbürger Wolfgang Daffinger, damals Landtagsabgeordneter und Bürgermeister, war so einer..." Bernhard, der bei der 30-Jahr-Feier nicht selbst anwesend sein konnte, würdigt in seinem Grußwort auch die langjährige Vorsitzende Ursula Kruse und weist darauf hin, dass die Stadtverwaltung im Rat von Anfang an durch den Leiter des Fachamtes für Soziales vertreten war, das heute "Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren" heißt. Nicht zuletzt erwähnt er, dass Weinheim mit dem Projekt "Alternsfreundliche Kommune" in der Gesundheitskonferenz Rhein-Neckar Modellcharakter hat. Was sich in Sachen demografischer Wandel tut, stellte Nadine Petry als Betreuerin des Netzwerkes Regionalstrategie in der Feierstunde vor.

Ihrer Schilderung nach sind 83 Kommunen, 108 Institutionen und 162 Unternehmen miteinander vernetzt. Zudem gibt es zahlreiche Einzelmitgliedschaften. Zur Organisationsstruktur gehören, wie sie sagte, ein Lenkungskreis und mehrere Foren. Städte und Gemeinden lernen dabei auch über Ländergrenzen hinweg voneinander. Beispiel Bensheim: Dort gibt es seit 2011 ein "mobiles Bürgerbüro" für Menschen, deren Mobilität eingeschränkt ist. Dabei handelt es sich, salopp formuliert, um ein Büro "aus dem Rollenkoffer", mit dem Beschäftigte aus dem Rathaus Hausbesuche machen. Dabei haben sie den Laptop, aber auch Scanner, Formulare, Stempel und eine Kasse im Gepäck. Das reicht, um Anträge entgegenzunehmen oder den Personalausweis zu verlängern. Die "mobile Wohnberatung", die in Schriesheim, Schwetzingen und Mudau praktiziert wird, ist noch so ein Angebot, das in diese Richtung geht. In Plankstadt steht der "Bürgerbus" in den Startlöchern. Der soll Senioren den Weg zum Einkaufen, zum Arzt oder zur Apotheke erleichtern. Am Steuer des Kleinbusses sitzen Ehrenamtliche, was die Fahrten preisgünstig macht. Keine Feierstunde ohne musikalische Umrahmung. Dafür sorgte der Frauenchor des Gesangvereins "Eintracht". Das Engagement des Stadtseniorenrates "bei allen öffentlichen Themen" würdigte Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner.