Weinheim. (web) GAL-Fraktionssprecherin Elisabeth Kramer und 13 weitere Stadträte fordern eine Beratung über die von der Stadt geplante Erweiterung des Stadt- und Tourismusmarketings im Gemeinderat. Kramer überreichte Oberbürgermeister Heiner Bernhard während der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am Mittwochabend ein entsprechendes Schreiben samt Unterschriftenliste.

Der Gemeinderat hatte im November 2013 eine Verlegung des Touristikbüros von der nördlichen Hauptstraße an den Markplatz beschlossen. Man hatte sich auf einen Umzug ins Alte Rathaus am Marktplatz 1 geeinigt, jetzt sollen aber auch 60 Quadratmeter Ladenfläche im benachbarten Anwesen Markplatz 3 genutzt werden: für ein vom Stadtmarketing betriebenes Geschäft mit separaten Öffnungszeiten. Dieses soll regionale Produkte und Souvenirs anbieten, um das Marketing wirtschaftlicher zu machen, wie Bernhard in seiner mündlichen Stellungnahme erläuterte. Dagegen wehrt sich jedoch die heutige Ladenpächterin Helga Tritschler, die hier die Altstadt Galerie betreibt. Sie kann nicht verstehen, dass die Einrichtung eines Souvenirgeschäfts zum Ende ihrer "einzigartigen" Galerie für Kunsthandwerk und zu einem möglichen Verlust von fünf Arbeitsplätzen führen könnte.

Bernhard argumentierte im ATU, die Stadt habe Tritschler mehr als fristgerecht mitgeteilt, dass ihr bis Sommer 2015 laufender Pachtvertrag nicht verlängert wird. Außerdem habe die Verwaltung Tritschler eine frühere Beendigung des Mietverhältnisses und eine käufliche Übernahme von Mobiliar angeboten, als sich für die Altstadtgaleristin eine Alternative in der Hauptstraße abzuzeichnen schien. "Sie und ihr Partner haben sich damals sogar für unser Verständnis bedankt", so Bernhard.

Inzwischen sammelt Tritschler Unterschriften - und soll schon einige bekannte Weinheimer für ihr Anliegen gewonnen haben. Laut Bernhard kann der Gemeinderat sich die ganze Sache im Herbst noch einmal überlegen. Bis dahin will die Stadt ein Gesamtkonzept zur Neuausrichtung ihres Marketings vorlegen.