Sieht doch flott aus - oder? Weinheims Ordnungsdienst kommt jetzt per Rad. Foto: zg

Weinheim. (rnz) Der Ordnungsdienst der Stadt Weinheim ist jetzt flott unterwegs: Seit Kurzem ist die "Ortspolizeibehörde", die unter anderem den Parkverkehr überwacht, mit zwei modernen E-Bikes ausgestattet. Damit sind die Ordnungshüter schneller, leiser, flexibler, wahrnehmbarer und nicht zuletzt umweltfreundlicher im Weinheimer Stadtgebiet auf Tour. Auch andere Kommunen sollen bereits gute Erfahrungen mit radelnden Ordnungshütern gemacht haben.

Die "Örtlichen" haben die flotten Flitzer jetzt gemeinsam mit Marc Lucht vorgestellt, dem Leiter der Verkehrsabteilung des Bürger- und Ordnungsamts. Zwei Fahrräder wurden beim Weinheimer Bike-Experten Micha Wagner angeschafft. Jeweils im Duo ist der Ordnungsdienst nun unterwegs, etwa um Parksünder in der City aufzuspüren. Die E-Bikes haben viele Vorteile, erklärt Ortspolizist Steffen Becker. Manche Orte, an denen falsch geparkt wird, habe man mit dem Auto gar nicht oder unpraktisch erreichen können - zum Beispiel zugeparkte Gehwege.

Kontrollen im Grünen

jetzt einfacher zu handhaben

Jetzt hat sein Knöllchen ganz flott, wer es verdient. Auch Kontrollen zum Beispiel in Wald und Feld, in Grünanlagen und auf Fahrradwegen sind nun besser möglich. Nicht zuletzt spart der Ordnungsdienst Zeit und leistet seinen Beitrag zum Umweltschutz. "Und wir kommen mit den Menschen besser ins Gespräch", erklärt Steffen Becker. Die Räder stehen also auch für mehr Bürgernähe.

Und für das Outfit sind die neuen Dienstfahrzeuge - im Nebeneffekt - auch geschickt. Zur Sommeruniform für das E-Bike gehören sogar kurze Hosen. Dann bekommen wenigstens die Waden im Dienst ein bisschen Bergsträßer Sommerfrische ab.