Von Philipp Weber

Weinheim. OB Heiner Bernhard und Bürgermeister Torsten Fetzner erklären in Teil 2 des RNZ-Jahresinterviews ausführlich, warum die Stadt in dem Bau von Hallen für Lützelsachsen und Oberflockenbach derzeit keinen Sinn sieht. Weitere Themen sind die Gewerbeentwicklung in Weinheim und die geplante Schließung von Sparkassenfilialen, die aus Bernhards Sicht alternativlos ist.

Herr Bernhard, Herr Fetzner, vor fast vier Jahren hatten Sie vor, zwei große Hallen zu bauen. Eine zwischen Hohen- und Lützelsachsen, eine in Oberflockenbach. Jetzt kommt eine große Halle ans Schulzentrum West und die DBS-Halle wird wohl saniert. Ist man - mal von Hohensachsen abgesehen - wieder auf dem Stand von 2013?

Bernhard: Ich würde eher sagen, dass der Weg dahin kein gerader war: Man hegte doch zwischendurch die Hoffnung, für Lützelsachsen und Oberflockenbach je eine neue Halle hinstellen zu können. Zu Kosten, die bei dem Betrag liegen, den wir jetzt für die DBS-Halle brauchen. Damals lag auch noch keine konkrete Planung für den Ersatz der maroden Schweitzer- und Bachschule vor. Als klar wurde, dass wir für den Neubau der Schulen eine Zweifeldhalle brauchen, mehrten sich die Argumente, diese für die Vereine zu vergrößern. Die Zeiten haben sich geändert. Im Nachhinein ist es einfach, zu sagen, es habe sich nichts getan.

Fetzner: Wir haben den genannten Ortsteilen eine Konzeption vorgelegt, die Hallenkosten von zweimal drei Millionen Euro vorsah. Für reine Sporthallen. Wir haben mit den Ortsteilvertretern vergleichbare Hallen besucht. Es wurden aber immer mehr Wünsche geäußert: etwa nach Multifunktionalität oder Bereichen für die Vereine. So kamen Zulagen in Höhe von 80 bis 100 Prozent der Ursprungskosten zustande. Das Argument aber lautete stets: "Wenn wir eine Halle bauen, soll es auch was Gescheites sein."

Bernhard: Nach Nutzerdialog und Planungswettbewerben waren wir bei 11,4 Millionen Euro - allein für Lützelsachsen und Oberflockenbach. Wenn man das in Relation setzt zu unserem Anspruch, die gesamte Hallenstruktur zu erhalten, sind wir in Sachen Nutzbarkeit jetzt weiter. In den Ortsteilen hätte es trotz allem nur zwei Zweifeldhallen gegeben. Jetzt bekommen wir eine Dreifeldhalle am neuen Schulzentrum und hoffentlich eine zukunftsfähige Fünffeldhalle an der DBS. Damit haben wir für ganz Weinheim etwas "Gescheites" erreicht.

Noch mal eine Frage zum Gemeinderat: Es schien in den letzten Sitzungen oft um Kommunikation, Emotionen oder vereinzelt ums schlichte Beleidigtsein zu gehen.

Fetzner: Ich finde, dass sich das Verhältnis Verwaltung/Gemeinderat nicht zum Positiven verändert hat. Vielleicht gibt uns eine Klausurtagung Gelegenheit, über den Umgang miteinander zu reden. Denn diese Auseinandersetzungen kosten viel Energie: Ich bekomme Mails, die mit Misstrauen gespickt sind. Das nimmt zu viel Zeit weg, die wir für anderes brauchen. Vielleicht sollte sich auch der Rat Gedanken machen, ob wir so weitermachen.

Bernhard: Je mehr Aufgaben zu bewältigen sind, umso größer müsste eigentlich das Vertrauen der Räte darin sein, dass sich die Verwaltung darum bemüht, die Sachfragen zu lösen - und nicht versucht, den Gemeinderat zu hintergehen. Wir müssen intern viele Überlegungsprozesse leisten und können den Rat dabei nicht in jede gedankliche Abbiegung mitnehmen. Wir geben uns Mühe, die Vorgänge in den Vorlagen und Vorgesprächen zu schildern. Aber wir kriegen nie alles zusammengefasst. Wir führen den Rat nicht aufs Glatteis. So arbeiten unsere Leute nicht. Aber wenn ihnen am Ende misstraut wird, haben wir ein Problem - dem wir auch durch erhöhte Kommunikation kaum beikommen. Ich kann nur darauf aufmerksam machen, dass unsere Themen zurzeit im Stundentakt wechseln. Für Sophistereien bleibt gar keine Zeit.

Fetzner: Die meisten Beschlüsse - auch schwierige wie die Anschlussunterbringung - haben wir meist mit großer Mehrheit gefällt. Es ist im Moment auch kein Wahlkampf. Aber trotzdem ist das Klima angespannt. Wir müssen den Ton ändern, wohl auch die Kommunikation. Denn ich unterstelle allen im Gremium, dass sie das Beste für Weinheim wollen.

Der Haushalt könnte durch neue Gewerbesteuereinnahmen entlastet werden. Aber man kommt beim Thema Gewerbegebiete nicht weiter. Was spräche denn dagegen, das Tiefgewann zu entwickeln statt der Breitwiesen?

Bernhard: Die Rechtslage, also die aktuelle Ausweisung des Geländes als Hochwasserschutzgebiet im Flächennutzungsplan. Wir haben kein religiöses Problem mit dem Tiefgewann. Aber wir brauchen hier eine klare Aussage des Regierungspräsidiums. Und die liegt nicht vor. Ich hoffe, dass wir bis Februar wissen, ob wir das Gelände nutzen können - und wenn ja, unter welchen Auflagen.

Fetzner: Ein Aspekt noch: Die Breitwiesen sind für die Landwirte attraktiv. Für den Naturschutz spielt das Tiefgewann mit seinen kleinen Parzellen und Gehölzen aber eine wesentlich größere Rolle. Die Erschließung käme zudem teurer. Denn wer Gehölze beseitigt, muss woanders neue pflanzen. Das ginge dann vielleicht in den Breitwiesen.

Man hört, viele Unternehmen wollen in die Breitwiesen, um an der A 5 kostenlos Fassadenwerbung zu machen.

Fetzner: Entscheidend ist eher eine schnelle und vor allem direkte Anbindung an die Autobahn, die nicht über Kreuzungen und durch Stadtgebiet führt. Die Werbung ist allenfalls ein positiver Nebeneffekt.

2018 endet Ihre Amtszeit, Herr Bernhard. Wie geht’s weiter?

Bernhard: Sage ich nächstes Jahr, aber nicht früh.

Gibt es keine Möglichkeit, die schließenden Sparkassenfilialen als Servicepoints aufrechtzuerhalten?

Bernhard: Wie die Dinge im Sparkassen-SB-Bereich weiterlaufen, ist noch nicht geklärt. Im ersten Quartal 2017 gibt es dazu eine tief gehende Untersuchung. Wir (Bernhard ist Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord, Anm. d. Red.) kommen aber wohl nicht in die Lage zu sagen: "Wo Filialen waren, gibt’s einen SB-Bereich." Auch eine Light-Filiale gibt es nicht für lau. Für mich ist die Handlungsrichtung, die Bevölkerung vor Ort künftig über den Einzelhandel mit Bargeld zu versorgen.

Die Schließungen erwischen viele kalt.

Bernhard: Grundsätzlich ist es so: Das Publikumsverhalten ändert sich. Wir mussten dem beikommen, ohne Entlassungen. Auch der Personalrat hat zugestimmt. Zum Beispiel bringen einige Geldautomaten Gewinne von mehreren Zehntausend Euro, andere machen bis zu 40.000 Euro Verlust. Wir haben aber nicht nur nach Gewinn und Verlust entschieden, sondern auch nach Standortfragen. Es geht bei den Sparkassen - bundesweit - nicht darum, ein bisschen effizienter zu werden, sondern darum, unsere Bankenstruktur aufrechtzuerhalten.