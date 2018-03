Weinheim. (keke) Beim Fassbieranstich bleibt Oberbürgermeister Heiner Bernhard das "Maß" aller Dinge. Auch beim Anstich des gespendeten Zehnliterfasses zum Auftakt des Zweiten Nordstadtfests hämmerte er am Samstag mit nur einem Schlag den Zapfhahn ins Spundloch, ohne dass auch nur ein Schaumspritzer zu sehen war.

Schon vor dem "O’ zapft is!" waren dem Vorsitzenden der "Weinheimer Nordstadtfreunde 14" (WNF 14), Hans-Jörg Klump, angesichts des weißblauen Himmels "Pflastersteine vom Herzen geplumpst". Vor zwei Jahren war die Erstausgabe des Nordstadtfests inmitten eines unwetterartigen Wolkenbruchs buchstäblich "badengegangen".

Knöcheltief standen die Nordstädter damals im Wasser. Ein Beinbruch, dazu ein von einem flüchtenden Autofahrer umgefahrener Hydrant sowie der Stromausfall auf der Bühne hatten für Ungemach gesorgt. "Alles Schnee beziehungsweise Regen von gestern", strahlte Klump jetzt bei 28 Grad Lufttemperatur mit der Sonne unter dem Bühnendach der Firma Amend um die Wette.

Zu Recht, wie die aus allen Weinheimer Stadtteilen herbeiströmenden Gäste von Sulzbach über Lützelsachsen bis Hohensachsen und der Weststadt bewiesen. Mit OB Bernhard und Peter "Schniggl" Metz hatte Klump zuvor die WNF 14-Vereinsmitglieder Nummer 100 und 101 begrüßt.

Bereits lange vor dem ersten Hammerschlag von Bernhard hatten knapp 100 Flohmarkthändler das Amend-Areal besetzt. Ob Ultraschallreinigungsgerät, Refraktometer, Tischkreissäge, Pferdesattel, Pizzateller, Barbiepuppen oder die aktuellen "Fidget Spinner" (Handkreisel) sowie "Original Sulzbacher Quittenlikör": "Billigst abzugeben" lautete fast überall die dazu passende Überschrift.

Vom Bruderverein "Pro Weststadt" ausgeliehen, kurvte der "El-Paso-Express" übers Gelände. Der Stadtjugendring suchte die besten Basketballkorbjäger. Kinderschminken erfreute die Jüngsten, und an der von der Liebenzeller Gemeinde betriebenen "Feier"(wehr)-Saftbar gingen alkoholfreie Erfrischungsgetränke á la "Virgin Pina Colada" über die Theke.

700 Töpfe mit gelb, weiß und rosafarben blühenden "Kalanchoés" hatte der Edeka-Markt Brand gestiftet, die WNF-14 Vorstandsmitglied Christina Eitenmüller unters Volk brachte. OB Bernhard fiel es nicht schwer, seine "Hochachtung" für das auszudrücken, was die Nordstadtfreunde in den letzten drei Jahren bereits auf die Beine gestellt hatten. Ob Bolzplatz-Erneuerung, das Erwecken des "Wasserheisl" aus seinem Dornröschenschlaf, Hobbykickerturniere, Fackelführungen, Ortsteilbegehungen und vieles mehr: "Ihr bindet Alt und Jung ein und macht Betroffene zu Akteuren", lobte der OB. Dies drücke gleichzeitig das aus, was unter einer funktionierenden Stadtgesellschaft zu verstehen sei, sagte er: "Durch Zusammenhalt wurde in kurzer Zeit Identifikation geschaffen und das Selbstbewusstsein der Stadtteilbewohner gestärkt."

Bei soviel Lob für die "Alten" mochten die "Jungen" vom Kindergarten "Schatzinsel", die Friedrich-Grundschüler und auch die "Nordlichter" aus der gleichnamigen Kindertagsstätte mit eigenen Beiträgen nicht nachstehen. Antonia, Gulhan, Manar, Ying, Honorafe und Lana von der "Keleb Crew" begeisterten mit Hip-Hop-Vorführungen. Sven Heinzelbecker frönte wie Bürgermeister Torsten Fetzner und die "Nordstadtsingers" dem heimischen Liedgut.

Auf Klavier und Gitarre und mit Gesang stellten die Nordstädter "Musikons" und "Los Plagiators" ihr Können unter Beweis. "Coloured Rain" glänzten mit Rock, Country, Pop und Schlager, denen auch "The Mountain Road Company" und "The Crazy Houseband" in nichts nachstanden. Da passte es, dass Hans-Jörg Klump bereits im Vorfeld von einer dem Fest wohl gesonnenen Ordnungshüterin einen "halbstündigen Überziehungskredit" erhalten hatte.