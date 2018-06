Von Philipp Weber

Weinheim. Die Bürger und Vereinsvertreter aus Weinheims Süd-Ortsteilen können ein wenig durchatmen: Die Stadt habe in ihrem Haushaltsentwurf zwar zunächst diejenigen Projekte berücksichtigt, deren Verwirklichung Pflichtaufgaben der Kommune seien, sagte OB Heiner Bernhard am Sonntag beim Neujahrsempfang der Stadt im Großen Ratssaal. "Aber natürlich werden die Hallen in Lützelsachsen und Oberflockenbach - entsprechend der Ratsbeschlüsse vom 11. Dezember - Gegenstände der Haushaltsberatungen im Januar sein."

Das dürften auch viele der Gemeinderäte so gesehen haben, die ebenfalls in den vollen Saal gekommen waren.

Dort galt es neben Bernhards ausführlicher Neujahrsansprache auch eine Menge traditioneller Programmpunkte zu absolvieren: Zu Beginn ließ die "Bürgerwehr" ihre Kanone krachen. Dann zog Blütenprinzessin Ivonne I. mit ihrem Hofstaat ein. Und auch die "Bas Gräit", der "Vetter Philp" sowie die Musiker "Martin und Christian" hatten ihre Auftritte.

Überraschend fielen dafür einige Passagen der OB-Rede aus: Noch bevor Bernhard die großen Schul- und Hallenprojekte thematisierte, ging er auf die bevorstehende Sanierung des Gebiets im Westen des Hauptbahnhofs ein. Die Verwaltung werde den für die kommenden Jahren geplanten Umzug des Kreispflegeheims an die GRN-Klinik tatkräftig unterstützen. "Mit gleicher Intensität wollen wir die Neugestaltung des Bereichs zwischen Weschnitz, Händelstraße, Wormser und Mannheimer Straße und der Bahnlinie voranbringen." Das Thema Haushalt folgte auf dem Fuße: Für das Sanierungsprojekt brauche es gesunde Finanzen und mehr Steuereinnahmen, warb Bernhard zum einen für die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen. Zum anderen plädierte er erneut für eine Anhebung der Grundsteuer B. Dies ist - im Gegensatz zur Agrargrundsteuer A - die Steuer auf Baugrundstücke.

"Auf diese Weise können wir die angestrebte Verbesserung der Infrastruktur auf den Feldern Bildung, Kultur und Sport realistischer machen", so Bernhard. Zwar seien die vergangenen zwei Jahre in fiskalischer Hinsicht sehr erfreulich verlaufen; dennoch sei es nur eine Frage der Zeit, bis sich bundes- und landespolitische Sparanstrengungen (Stichwort: "Schuldenbremse") auf die Kommunen auswirkten.

Man sei durch die Umstellung hin zur doppischen Haushaltsführung außerdem dazu gezwungen, Abschreibungen zu erwirtschaften. "Im Jahr 2014 fehlen uns 9,5 Millionen Euro zum Haushaltsausgleich. Trotzdem: Wir können vieles stemmen und haben dies auch vor!" Da aber auch die Personalkapazitäten der Stadt begrenzt seien, müssten Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam entscheiden, "von welcher Zeitschiene wir ehrlicherweise sprechen sollten." Bernhard appellierte an die versammelten Stadtrepräsentanten, die ab Herbst 2015 kommenden Asylbewerber "als Gäste" willkommen zu heißen. "In Gesprächen im Bekanntenkreis wurde mir klar, dass viele glauben, die Stadt werde bei der Unterkunft an der Heppenheimer Straße Bauherr und Betreiber sein", so Bernhard.

Dies sei aber der Rhein-Neckar-Kreis. Grundsätzlich gelte es zu bedenken, dass die 200 Menschen "in höchster Not zu uns kommen müssen", um und dann auf den Ausgang ihrer Asylverfahren zu warten. "1950 betrug der Anteil der Vertriebenen an der Gesamtbevölkerung immerhin 7,4 Prozent", erinnerte er an wesentlich größere Integrationsleistungen.

Aber warum kommen alle 200 an einen Ort? Hierzu wollte er sich nicht so richtig festlegen: "Auch ich bin hier kein Experte." Allerdings sei der Betreuungsbedarf der Neuankömmlinge groß. Die Argumentation des Kreises, eine zentrale Unterbringung mache gezielte Hilfestellungen leichter, erscheine ihm plausibel. Der Ausblick auf 2014 bot aber auch Erfreuliches: Das 750-jährige Stadtjubiläum. 1264 trat Weinheim erstmals als "novum opidum" (Neue Stadt) auf.

Zwar fehlte damals noch eine urkundliche Verleihung der Stadtrechte im eigentlichen Sinne, konzedierte Bernhard. "Aber man weiß ja, dass die Kurpfälzer immer schon ein wenig hemdsärmelig waren", nannte er eine der besseren Eigenschaften "seiner" (inzwischen nicht mehr ganz so neuen) Stadt.