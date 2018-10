Weinheim. (wabra) Vor Kurzem in der Nordstadthalle Schwetzingen die Europameisterschaften in den Disziplinen Kraftdreikampf, Kreuzheben und Bankdrücken von der Powerlifting Association Germany ausgetragen. An dem Wettbewerb, der unter den Richtlinien der World Powerlifting Federation stattfand, nahmen die stärksten Männer und Frauen Europas teil. Mit dabei war auch der 20-jährige Weinheimer Riad Al-Samouri, der Europameister wurde.

Viele von den Teilnehmern können weit mehr als 100 Kilo stemmen. Diese Sportart ähnelt dem olympischen Gewichtheben. Für die nationalen und internationalen Wettkämpfe sind nur Hanteln, Scheiben und Geräte zugelassen, die der WPF-Spezifikation entsprechen. In vielen anderen Sportarten ist Bankdrücken weit verbreitet, um die Brustmuskeln auszubilden. Immer mehr Jugendliche sind begeistert von diesem Leistungssport. Es war ein internationales Teilnehmerfeld, das in Schwetzingen um die Europäische "Meisterkrone" wetteiferte.

Riad Al-Samouri startete bestens vorbereitet in der Juniorenklasse U23 bis 75 Kilo Körpergewicht beim Bankdrücken. Die Qualifikation zur Teilnahme an den Europameisterschaften schaffte Riad Al-Samouri im Frühjahr bei den Deutschen Meisterschaften in Coburg. Bei gedrückten 110 Kilo wurde er Deutscher Vizemeister. Mit dieser Leistung erzielte das Weinheimer Kraftpaket eine persönliche Bestleistung im Bankdrücken.

Im Herbst 2011 wurde Riad bereits Badischer Meister im Kreuzheben mit insgesamt 155 Kilo sowie erster bei den Bezirksmeisterschaften in Weinheim. Vor einigen Wochen gewann er auch den Titel des Baden-Württemberg-Meisters im Bankdrücken. Seine Leistung im Bankdrücken konnte er in Schwetzingen erneut steigern. Mit 112,5 Kilo war Riad bester Teilnehmer in seiner Klasse bei der Europameisterschaft. Damit hat sich Riad Al-Samouri automatisch für die Weltmeisterschaft in Holland qualifiziert.

Glückwünsche für seinen Europameister-Titel gab es reichlich. Nicht nur die Kollegen von seinem Weinheimer Elektroausbildungsbetrieb, sondern auch von der Dietrich-Bonhoeffer Hauptschule mit Werkrealschule sind begeistert über den großartigen Erfolg. Rektorin Ursula Schäfer freute sich mit ihrem ehemaligen Schützling, der bis 2009 an der Schule war und während seiner Schulzeit bereits ab der fünften Klasse im Krafttraining gefördert wurde. Zu der großartigen Leistung übermittelte sie dem neuen Europameister ihre besonderen Glückwünsche. Dass dies alles möglich ist, ist auch ein Ergebnis der guten ehrenamtlichen Betreuung und des Trainings im Mehrgenerationenhaus. Die Jugend-Kraftsportgruppe ist seit sechs Jahren ein erfolgreiches Projekt des Weinheimer Stadtjugendrings.

Derzeit nehmen vierzehn Jugendlichen regelmäßig am Training teil. Riad Al-Samouri ist seit fünf Jahren mit großem Engagement dabei. "Ohne Fleiß kein Preis" dieser bekannte Spruch gilt auch im Leistungssport. Zweimal in der Woche wird jeweils zwei Stunden mit Coach Walter trainiert. Vor einem Wettkampf sogar einmal mehr.