Weinheim. (keke) Das Handwerk blickt optimistisch in die Zukunft. "Die Betriebe haben gut zu tun": So lautete die wichtigste Botschaft, die Vorsitzender Jürgen Sattler der Jahreshauptversammlung des Gewerbevereins übermittelte. Mit einer durchschnittlichen Auslastung von 80 Prozent liege das Handwerk nahe am Rekordjahr 2011.

Vor allem die "energetisch" ausgerichteten Baufirmen profitierten von dem anhaltenden Boom. "Jede zweite Firma ist an der Grenze ihrer Belastbarkeit angelangt", so Sattler. Probleme gibt es dennoch. Zu schaffen macht dem Handwerk der zunehmende Fachkräftemangel insbesondere im Sanitär-, Elektro- und Metallgewerbe. Mittelfristig gesehen, werde dies die Arbeit der Fachbetriebe verteuern, so Sattlers Menetekel.

Neben den privaten Haushalten machte Sattler auch die Handwerksbetriebe als unter der Energiewende "Hauptleidende" aus: "Mit einem Anstieg um 79 Prozent in den vergangenen zwölf Jahren sind die Stromkosten völlig aus dem Ruder gelaufen". Als "unhaltbaren Zustand" prangerte Sattler an, dass die großen Unternehmen durch den "Geburtsfehler" des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes (EEG) von entsprechenden Umlagen befreit sind.

Wenig Verständnis zeigte Sattler dafür, dass sich nur sechs Weinheimer Betriebe bereit erklärt hatten, die traditionelle Ausstellungsmesse des Gewerbevereins "Rund ums Haus" der Lifestyle "LebensArt" anzugliedern: "Alternativen sind gefragt".

Auch die Folgen des abgelehnten "Breitwiesen/Hammelsbrunnen"-Flächentauschs beschäftigen den Gewerbeverein weiter. Während in anderen Gemeinden entlang der Bergstraße Gewerbegebiete stetig weiterentwickelt werden ("Wir lehnen ab, andere erweitern") und in Mannheim durch den Abzug der US-Streitkräfte riesige Konversionsflächen auf den Markt kommen, hat die Zweiburgenstadt keine größeren Flächen mehr im Angebot, auf denen sich mittlere bis größere Unternehmen ansiedeln können. "Wenn sich diesbezüglich nichts tut, dann geht Weinheim die Bachgass' runter", warnte Vorstandsmitglied und CDU-Stadtrat Holger Haring. Die Stadt gerate durch das "erzwungene Nichtstun" ins Hintertreffen. Die dafür Schuldigen suchte Haring in den Reihen der Bürgerinitiative, der Landwirte und auch beim Verein "Lebendiges Weinheim". Bei der Abstimmung sei nicht im Sinne des öffentlichen Wohls, sondern zugunsten der persönlichen Interessen Einzelner entschieden worden. "Die Argumente der Gegner eines Flächentauschs waren weit hergeholt und nicht redlich".

Seine "maßlose Enttäuschung" artikulierte Haring gegenüber dem Verein "Lebendiges Weinheim". Der Gedanke, dass man sich einfach "wegducken" könne, sei falsch. Es gebe Situationen, in denen man sich für eine bestimmte Richtung entscheiden müsse. Inzwischen wollten viele aber auch den Hammelsbrunnen als Bebauungsobjekt nicht mehr, schilderte Haring die aktuelle Lage. Wenn sich nach dem Behördenzentrum auch das GRN-Betreuungszentrum im Bereich der GRN-Klinik ansiedelt, werde es noch schwieriger, die übrig bleibenden Flächen zu vermarkten.

Auf keinen Fall in Frage kommen nach Aussagen von Haring und der Weinheimer Wirtschaftsförderung die immer wieder ins Gespräch gebrachten Flächen im "Tiefengewann". Hier handelt es sich um eine Hochwasserschutzzone, die nicht als Gewerbegebiet ausgewiesen werden kann.

Keine Veränderungen gegenüber den bisherigen Amtsinhabern ergaben die Vorstandswahlen. Vorsitzender bleibt Jürgen Sattler, sein Stellvertreter Manfred Müller-Jehle. Gerhard Silber ist weiterhin Schatzmeister, Andrea Schwenk Schriftführerin. Dem erweiterten Vorstand gehören Holger Haring, Helge Eidt, Heinz Lammer und Petra Butsch an. Als Rechnungsprüfer fungieren Siegfried Aigner und Roland Müller.