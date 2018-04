Weinheim. (web) Unbekannte haben die Fassade der Weinheimer Friedrich-Grundschule mit rechtsextremen Parolen beschmiert. Nach Polizeiangaben hatten die Schmierer in der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, gewütet. "Ein Zeuge hat die Zeichen und Sprüche gesehen und Anzeige gegen Unbekannt erstattet", sagt Thomas Lehmann, Sprecher des Mannheimer Polizeipräsidiums. Da sich der oder die Täter auch der Verwendung verfassungswidriger Erkennungszeichen schuldig gemacht haben, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

"Wir werden die Schmierereien so schnell wie möglich entfernen", so Roland Kern, Pressesprecher der Stadt. "Uns fehlt jedes Verständnis für eine solche Beschädigung an einem historischen Gebäude", führt er aus. Stadt, Polizei und Schulleitung hätten bislang aber keinerlei Hinweise auf einen Zusammenhang mit "einer rechten Szene". Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die sich beim Kriminaldauerdienst in Heidelberg unter 06 21 / 1 74 55 55 melden können.